नेटफ्लिक्स की नंबर 1 फिल्म 'गजब रात' का आखिरी ट्विस्ट, क्या था एंडिंग का असली मतलब?
नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपाई की फिल्म ‘गजब रात’ ट्रेंड कर रही है। लेकिन क्या आप इस फिल्म एंडिंग के बारे में जानते हैं? फिल्म के एंड में अजय निर्वित, सुनीता चौधरी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता? जानिए यहां।
नेटफ्लिक्स पर हाल में एक फिल्म आई है ‘गजब रात’। ये एक क्राइम, थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो आपको सीट से बांधे रखेगी। फिल्म में लीड हीरो मनोज बाजपाई हैं और उनकी शानदार परफॉरमेंस आपको हर एक सीन में प्रभाव छोड़ने वाली लगेगी। फिल्म ‘गजब रात’ की कहानी आपको एक साधारण से लगेगी जिसमें एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के मन में अचानक देश प्रेम और कुछ अच्छा करने का जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन इसकी एंडिंग शायद कुछ लोगों को अलग लग सकती है। जानिए फिल्म की एंडिंग ऐसी क्यों थी।
गजब रात की फिल्म की कहानी और अंत
फिल्म ‘गजब रात’ दिल्ली में घटित हुई एक रात की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म की शुरुआत भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अजय निर्वित से होती है। वो अपने सीनियर अधिकारी के कहने पर एक होटल में छापा मारता है और पकड़े जाने वाले लोगों से पैसों की मांग करता है। अजय इन रिश्वत के पैसों से एक फार्महाउस खरीदना चाहता है।कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि चलती कार से एक जख्मी लड़की सड़क पर आ गिरती है। भीड़ को देखकर गाड़ी वाले भाग जाते हैं। अजय निर्वित को ये मामला सौंपा जाता है और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने के आदेश दिए जाते हैं।
एक जख्मी लड़की की कहानी बदल देती है भ्रष्ट किरदार का मन
इसी दौरान जख्मी लड़की की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो जाते हैं। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर मामला उछलता है। अजय निर्वित इस घायल लड़की को मारने के लिए रिश्वत ऑफर की जाती है और वो लड़की को मारने के लिए भी तैयारी कर लेता है। लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा जगती है और अब उसे इस लड़की को बचाना है। कहानी में आगे खुलासा होता है कि लड़की के पास सरकार में बैठी एक महिला मंत्री सुनीता चौधरी के खिलाफ कुछ सबूत हैं। उसके पास एक वीडियो है जो एक मेमोरी कार्ड में है। सीबीआई से लेकड़ NIA वाले लड़की को मारने में लग जाते हैं।
इसलिए ऐसा था फिल्म की कहानी का अंत
कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अजय निर्वित वैसे तो पैसों के लिए अपना ईमान बेच चुका है। लेकिन इस बार वो इस लड़की को बचाना चाहता है। इसी दौरान सुनीता चौधरी हॉस्पिटल आती है और वो केस छोड़ने के लिए अजय निर्वित पर दवाब बनाती है। अजय फिर अपने फोन में वो सबूत पेश करता है जिससे सुनीता को जेल हो सकती है, पॉलिटिक्स में करियर खत्म हो सकता है। वो सुनीता को सिर्फ 10 मिनट देता है और शर्त रखता है कि लड़की को इलाज के लिए बाहर भेजा जाए और अपने पद से इस्तीफा। इस एंडिंग के दौरान आप सोचेंगे कि सुनीता चौधरी के लिए जो भी सबूत हैं वो पब्लिक कर दिए जाएंगे। देश के लोगों के साथ गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। आम हिंदी फिल्मों का अंत ऐसा ही दिखाया गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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