नेटफ्लिक्स की नंबर 1 फिल्म ‘एन्ना विलई’ की कहानी उड़ा देगी होश, शानदार है रेटिंग

नेटफ्लिक्स की नंबर 1 फिल्म ‘एन्ना विलई’ की कहानी उड़ा देगी होश, शानदार है रेटिंग
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फिल्म की कहानी जानते हैं आप? इस कहानी ने ऑडियंस को खूब प्रभावित किया है। फिल्म की कहानी एक गरीब मछुआरे की है जिसे करोड़ों का पेंडेंट मिलता है। फिर जो होता है वो हैरान करने वाला है।
नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म आई है जिसका नाम है ‘एन्ना विलई’। साउथ फिल्म मेकर्स हमेशा से अपनी फिल्मों की कहानियों के साथ एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। ये फिल्म भी अनोखी कहानी पर बनी है जिसे ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। IMDB पर इस फिल्म को शानदार 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। नेटफ्लिक्स पर आते ही ये फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। एन्ना विलई एक गरीब मछुआरे की कहानी है जो आज नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
एन्ना विलई की कहानी
फिल्म की कहानी तवासी मुथू नाम के एक मछुआरे की है जिसकी एक पत्नी पलामा दो छोटे बच्चे और एक बहन है। तवासी पर अपने परिवार की जिम्मेदारी है वो चुंबक के जरिए समुंद्र में से फेंके गए पैसे निकालता है और अपने घर का पालन पोषण करता है। तवासी पैसे जोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी बहन की शादी करना चाहता है। पलामा अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद फूल बेचती है। ऐसे ही एक दिन तवासी समुंद्र से पैसे निकाल रहा होता है तभी अचानक उसे एक पेंडेंट मिलता है। चमकदार पेंडेंट। तवासी ईमानदारी दिखाते हुए उस पेंडेंट को समुंद्र के पास बैठे पुलिस अधिकारी वर्धराजन को दे देता है। वो पुलिस अधिकारी उस पेंडेंट में से एक नगीना चुराकर रख लेता है। और वो वापस तवासी को दे देता है।
एक सोने का पेंडेंट
तवासी घर जाकर अपनी पत्नी को उस पेंडेंट के बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि ये असली सोने का है। वो बिना देरी किए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और ईमानदारी से वो पेंडेंट पुलिस को सौंप देता है। उधर वर्धराजन को पता चलता है कि उस नगीना की कीमत 3 लाख से ज्यादा तो वो पूरा पेंडेंट करोडों का होगा। वर्धराजन जब पुलिस स्टेशन आता है तो पेंडेंट अपने पास रखने के बारे में सोचता है। लेकिन तवासी उसे बताया है कि ये असली पेंडेंट हैं और इसमें से एक नगीना गायब है। ये सुनते ही वर्धराजन को लगता है कि अब उसकी चोरी पकड़ने वाली है। वो खुद को बचाने के लिए तवासी पर ही मंदिर में से पेंडेंट चुराने का आरोप लगा देता है।
तवासी को बताया गया चोर
तवासी को मंदिर का चोर बता दिया जाता है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है। तभी तवासी की बहन अपनी एक जानकर मैडम कंचन के पास जाती है। कंचन पेशे से वकील है लेकिन उसने कभी कोई केस नहीं लड़ा। वो तवासी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ती है। तवासी पर कोर्ट में आरोप लगाया जाता है कि उसने मंदिर से वो पेंडेंट चुराया है। लेकिन कंचना ये साबित कर देती है कि मंदिर में तो कोई चोरी नहीं हुई और ये पेंडेंट उनके मंदिर का नहीं है। फिर पुलिस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि तवासी ने दूसरे शहर से आए एक परिवार के घर चोरी की थी। लेकिन साबित नहीं होता। वो परिवार इस पेंडेंट को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। अंत में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से लोगों को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। पता चलता है कि ये पेंडेंट तो 100 साल पुराना है। इसे सरकार का खजाना बता दिया जाता है। कंचन समझ जाती है कि अब वो केस हारने वाली है। दूसरी तरफ तवासी के बेटे को स्कूल में सब चोर का बेटा बोलने लगते हैं। वो यकीन नहीं कर पाता की वो चोर का बेटा है और सुसाइड करने की कोशिश कर लेता है।
ऐसे सच आया सामने
दूसरी तरफ मीडिया में ये बात फैल जाती है। न्यूज में तवासी की खबरें चलती हैं। उसे चोर बोला जाता है। तभी तवासी अपने परिवार को गले लगाकर खूब रोता है। वो कहता है कि ईमानदारी की कीमत चुका रहा है। अगले दिन उसे चोर घोषित कर दिया जाएगा। वो केस हार जाएंगे। तभी एक प्रेस कांफ्रेंस होती है। वैष्णवी नाम की एक एक्ट्रेस सामने आती है और कहती है कि तवासी नाम के मछुआरे पर जो पेंडेंट मिला है वो उसका है। उसे शादी के बाद ससुराल वालों की तरफ से वो पेंडेंट मिला है। ये उनके ससुराल का पेंडेंट हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और पीढ़ियों के पास ट्रेवल करता रहा है। उसने बताया कि कुछ समय पहले उसके पति की मृत हो गई थी। और वो उस पेंडेंट को वहीं पानी में पति की यादों के साथ बहा आई थीं। ये सच सामने आने के बाद तवासी से लगा चोर का इल्जाम हटा दिया जाता है। साथ ही पेंडेंट तवासी का ही बताया जाता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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