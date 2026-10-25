OTT: 5 एपिसोड्स की ये नेटफ्लिक्स सीरीज है मस्ट वॉच, मिली है 7.3 IMDb रेटिंग

OTT Series: अगर आप दिल को खुश करने वाली कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

एक पिता और बेटी के बीच अटूट प्यार का रिश्ता होता है। बेटियां अपने पिता को अपना हीरो मानती हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं। लेकिन क्या हो अगर एक पिता और बेटी के रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार तो हो, पर दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव भी हो? आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो एक बेटी और पिता के बीच ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है।

नेटफ्लिक्स पर छाई ये सीरीज हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है मटरगश्ती। ये सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और रिलीज होते ही सीरीज ने टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।

पिता और बेटी के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है मटरगश्ती सीरीज की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो अपने पिता के साथ रह रही है। वो लड़की बालिग हो चुकी है और अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती है। वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन वो सिंगल पिता अपनी बेटी की फिक्र में उस पर काफी सख्त होता है।

क्या है इस सीरीज का प्लॉट? सीरीज की कहानी धारा (बेटी) और प्रकाश (पिता) की कहानी है। धारा और प्रकाश एक घर में तो रहते हैं, लेकिन दोनों मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते हैं। धारा पर एक अच्छी बेटी होने का लगातार प्रेशर रहता है। वहीं, उसके पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटी कोई गलती न करे। धारा क्लास की टॉपर है। धारा तय करती है कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक्सप्लोर करेगी, उसके इस प्लान का पता उसके पिता को चल जाता है। इसके बाद धारा और उसके पिता का रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ता है, वो सीरीज दिखाती है।

सीरीज में छिपा कौन सा संदेश? ये सीरीज दिखाती है कि कैसे समाज में लड़कियों और तलाकशुदा महिलाओं को समाज अक्सर ही जज करता है। सीरीज दिखाती है कि कैसे एक तलाकशुदा महिला जो अपने जीवन को अपने शर्तों पर जीना चाहती है, समाज उसे खराब नजरों से देखता है। ये सीरीज बहुत खूबसूरती से ये संदेश भी देती है कि अगर लड़कियों के साथ उनके घरवालों का सपोर्ट है, तो वो अपने जीवन को अपने शर्तों पर बिना समाज के डर के जी सकती हैं।

क्या है इस सीरीज की अच्छी बात? अपनी बेटी की फिक्र में पिता जो भी करते हैं उससे कुछ मजेदार स्थितियां बनती हैं जो आपको हंसाएंगी, लेकिन सीरीज जैसे-जैसे आगे बढ़ती है सीरीज पिता और बेटी के इमोशनल साइड को भी दिखाती है। सीरीज की एक अच्छी बात ये है कि इसमें कई ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं भी दिखाई गई हैं जिसके बारे में आज भी कई लोग बात करने में हिचकते हैं। लेकिन इन घटनाओं को बड़े सलीके से बिना किसी फूहड़ता के सीरीज में दिखाया गया है।

ये सीरीज एक बार तो आपको देखनी ही चाहिए। सीरीज आपको हंसाने के साथ-साथ इमोशनल भी करेगी। इसी के साथ, इस सीरीज को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि इसके एपिसोड्स आपको रियल और जमीनी लगेंगे। धारा और उसकी दोस्त के बीच होने वाली बातचीत से आम लड़कियां भी रिलेट कर पाएंगी।

सीरीज में नजर आए हैं ये सितारे इस सीरीज में राजेश कुमार ने पिता का रोल निभाया है। उन्होंने सीरीज में अपनी एक्टिंग से एक फिक्रमंद ठेठ पिता के किरदार में जान फूंक दी है। धारा का किरदार अद्रिजा सिन्हा ने निभाया है। वहीं, उनकी दोस्त का किरदार सौम्या उनियाल ने निभाया है। अद्रिजा और सौम्या ने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि दोनों की दोस्ती और होने वाली बातचीत में कुछ भी बनावटी नहीं लगता है।