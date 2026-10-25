OTT: 5 एपिसोड्स की ये नेटफ्लिक्स सीरीज है मस्ट वॉच, मिली है 7.3 IMDb रेटिंग
OTT Series: अगर आप दिल को खुश करने वाली कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
एक पिता और बेटी के बीच अटूट प्यार का रिश्ता होता है। बेटियां अपने पिता को अपना हीरो मानती हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं। लेकिन क्या हो अगर एक पिता और बेटी के रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार तो हो, पर दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव भी हो? आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो एक बेटी और पिता के बीच ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है।
नेटफ्लिक्स पर छाई ये सीरीज
हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है मटरगश्ती। ये सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और रिलीज होते ही सीरीज ने टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।
पिता और बेटी के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है मटरगश्ती
सीरीज की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो अपने पिता के साथ रह रही है। वो लड़की बालिग हो चुकी है और अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती है। वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन वो सिंगल पिता अपनी बेटी की फिक्र में उस पर काफी सख्त होता है।
क्या है इस सीरीज का प्लॉट?
सीरीज की कहानी धारा (बेटी) और प्रकाश (पिता) की कहानी है। धारा और प्रकाश एक घर में तो रहते हैं, लेकिन दोनों मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते हैं। धारा पर एक अच्छी बेटी होने का लगातार प्रेशर रहता है। वहीं, उसके पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटी कोई गलती न करे। धारा क्लास की टॉपर है। धारा तय करती है कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक्सप्लोर करेगी, उसके इस प्लान का पता उसके पिता को चल जाता है। इसके बाद धारा और उसके पिता का रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ता है, वो सीरीज दिखाती है।
सीरीज में छिपा कौन सा संदेश?
ये सीरीज दिखाती है कि कैसे समाज में लड़कियों और तलाकशुदा महिलाओं को समाज अक्सर ही जज करता है। सीरीज दिखाती है कि कैसे एक तलाकशुदा महिला जो अपने जीवन को अपने शर्तों पर जीना चाहती है, समाज उसे खराब नजरों से देखता है। ये सीरीज बहुत खूबसूरती से ये संदेश भी देती है कि अगर लड़कियों के साथ उनके घरवालों का सपोर्ट है, तो वो अपने जीवन को अपने शर्तों पर बिना समाज के डर के जी सकती हैं।
क्या है इस सीरीज की अच्छी बात?
अपनी बेटी की फिक्र में पिता जो भी करते हैं उससे कुछ मजेदार स्थितियां बनती हैं जो आपको हंसाएंगी, लेकिन सीरीज जैसे-जैसे आगे बढ़ती है सीरीज पिता और बेटी के इमोशनल साइड को भी दिखाती है। सीरीज की एक अच्छी बात ये है कि इसमें कई ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं भी दिखाई गई हैं जिसके बारे में आज भी कई लोग बात करने में हिचकते हैं। लेकिन इन घटनाओं को बड़े सलीके से बिना किसी फूहड़ता के सीरीज में दिखाया गया है।
ये सीरीज एक बार तो आपको देखनी ही चाहिए। सीरीज आपको हंसाने के साथ-साथ इमोशनल भी करेगी। इसी के साथ, इस सीरीज को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि इसके एपिसोड्स आपको रियल और जमीनी लगेंगे। धारा और उसकी दोस्त के बीच होने वाली बातचीत से आम लड़कियां भी रिलेट कर पाएंगी।
सीरीज में नजर आए हैं ये सितारे
इस सीरीज में राजेश कुमार ने पिता का रोल निभाया है। उन्होंने सीरीज में अपनी एक्टिंग से एक फिक्रमंद ठेठ पिता के किरदार में जान फूंक दी है। धारा का किरदार अद्रिजा सिन्हा ने निभाया है। वहीं, उनकी दोस्त का किरदार सौम्या उनियाल ने निभाया है। अद्रिजा और सौम्या ने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि दोनों की दोस्ती और होने वाली बातचीत में कुछ भी बनावटी नहीं लगता है।
कितनी है मटरगश्ती की आईएमडीबी रेटिंग?
इस सीरीज को सिद्धांत चव्हाण ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में केवल 5 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप आसानी से बिंज वॉच कर सकते हैं। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना