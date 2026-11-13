OTT: नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है मस्ट वॉच, 8.8 है IMDb रेटिंग
Netflix Series: अगर आप वीकेंड पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स की 18 एपिसोड की ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी काफी शानदार है।
इन दिनों रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का शोर है। हर कोई फिल्म की बात रहा है। लोग बड़ी संख्या में फिल्म को देखने भी पहुंच रहे हैं। अगर आपको भी रामायण पसंद आई है तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद एक और अच्छी पौराणिक कथा पर आधारित सीरीज के बारे में बता रहे हैं। हम जिस सीरीज के बारे में आपको बता रहे हैं इसे आप आसानी से वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकते हैं।
क्या है इस सीरीज का नाम?
सीरीज का नाम है कुरुक्षेत्र। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है। इस सीरीज की कहानी आपको महाभारत की दुनिया में ले जाती है। इस सीरीज को दो पार्ट्स में रिलीज किया गया था। सीरीज का पहला पार्ट 10 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया था। वहीं, सीरीज का दूसरा पार्ट 24 अक्टूबर को रिलीज किया गया था।
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कुरुक्षेत्र है एक एनिमेटेड सीरीज
कुरुक्षेत्र एक एनिमेटेड सीरीज है। इस सीरीज का एनिमेशन भी काफी शानदार है। इस सीरीज में महाभारत की कहानी को 18 एपिसोड्स में कुछ इस तरह समेटा गया है कि आपको ये सीरीज कहीं भी बोर नहीं करती है। न ही सीरीज का एनिमेशन आपको निराश करता है।
महाभारत के किरदारों पर है हर एक एपिसोड का नाम
सीरीज के पहले एपिसोड का नाम ‘संजय’ है। संजय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार, मंत्री और सारथी थे। सीरीज का दूसरा एपिसोड भगवान कृष्ण के ‘विश्वरूप’ को दिखाता है। तीसरे एपिसोड में ‘भीष्म’ की कहानी को दिखाया गया है। वहीं, चौथे एपिसोड का नाम ‘द्रोणाचार्य’ है। पांचवे एपिसोड का नाम ‘अभिमन्यु’ है। छठे एपिसोड का नाम ‘जयद्रथ’ है। 7वें एपिसोड का नाम ‘अर्जुन’ है। 8वें एपिसोड का नाम ‘घटोत्कक्ष’ है। 9वें एपिसोड का नाम ‘युद्धिष्टिर’ है। 10वें एपिसोड का नाम ‘कुंती’, 11वें का नाम ‘दुशासन’ है। 12वें एपिसोड का नाम ‘कर्ण’ है। 14वें एपिसोड का नाम ‘दुर्योधन’ है। 15वें एपिसोड का नाम ‘भीम’ है। 16वें का नाम ‘अश्वथामा’ है। 17वें का नाम ‘स्त्री पर्व’ और 18वें एपिसोड का नाम ‘कृष्ण’ है।
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कितने लंबे हैं इस सीरीज के एपिसोड्स?
एपिसोड्स के रनटाइम की बात करें तो सीरीज के एपिसोड्स 27 से 30 मिनट लंबे हैं। इस सीरीज को उजान गांगुली ने डायरेक्ट किया है। अनु सिक्का के सीरीज टिपिंग पॉइंट प्रोडक्शन तले बने इस शो को अलोक जैन, अनु सिक्का और अजीत अंधारे ने प्रोड्यूस किया है। वहीं, महान कवि और गीतकार गुलजार ने इस प्रोजेक्ट में आधिकारिक गीतकार और सूत्रधार की भूमिका निभाई है। सीरीज में 18 दिन तक चली पांडवों और कौरवों की लड़ाई को दिखाया गया है।
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सीरीज में इन कलाकारों ने दी अपनी आवाज
इस सीरीद को आप आसानी से वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकते हैं। ये सीरीज आपको यकीनन ही पसंद आएगी। सीरीज में विनोद शर्मा, पायल विशाल, अंकित गोस्वामी, सौम्या दान, साहिल वेद, सुष्मिता बेनल, फिरोज खान और मनोज पांडे जैसे कलाकारों ने महाभारत के किरदारों को डब किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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