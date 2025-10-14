नेटफ्लिक्स की ये 5 फिल्में रिलीज के बाद हो गई थीं बैन, जानिए किन वजहों से हुआ था विवाद

ओटीटी पर यूं तो कॉन्टेंट को लेकर काफी आजादी मिल जाती है, लेकिन फिर भी कई फिल्में ऐसी रही हैं जिन्हें विवाद बढ़ने के बाद ओटीटी पर भी बैन करना पड़ गया है। तो चलिए जानते हैं नेटफ्लिक्स की ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लगभग रोज ढेरों फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती हैं। ओटीटी पर किसी भी फिल्म को रिलीज करने का एक फायदा यह होता है कि मेकर्स को फिल्म या सीरीज की लेंथ के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। किसी कहानी को वेब सीरीज में ज्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता है। साथ ही तमाम तरह के लाइसेंस लेने की भी चुनौती नहीं रहती, जैसी आमतौर पर फिल्में बनाते और उन्हें रिलीज करते वक्त होती है। लेकिन बावजूद इन सारे फायदों के, विवादों के चलते कई बार फिल्में रिलीज करने के बाद ओटीटी से भी हटानी पड़ जाती हैं।

तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में, जिन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज तो किया गया, लेकिन फिर विवाद बढ़ने, या किसी अन्य कारण के चलते मेकर्स को उन्हें ओटीटी पर भी बैन करना पड़ गया।

द ब्रिज इस फिल्म में इतने आपत्तिजनक सीन थे कि साल 2015 में आई इस फिल्म को न्यूजीलैंड में बैन कर दिया गया था। यानि नेटफ्लिक्स पर न्यूजीलैंड के लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर नहीं देख सकते। विवाद इतना बढ़ा कि नेटफ्लिक्स के लिए इसे बैन करना मजबूरी हो गई।

फुल मेटल जैकेट इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की पोल खोलती इस फिल्म को भी साल 2017 में रिलीज किया गया था लेकिन वियतनाम की बिजनेस लॉबी ने इतना दबाव बनाया कि इस फिल्म को बैन कर दिया गया था।

नाइट ऑफ द लिविंग डेड यह फिल्म भी विवादित सीन्स के चलते बैन कर दी गई थी। साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को जर्मनी में नहीं दिखाया गया, क्योंकि फिल्म में बेहिसाब खूब खराबा और अन्य आपत्तिजनक सीन थे। विरोध के बाद इसे बैन कर दिया गया था।

द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म में ईसा मसीह की मां मैरी को शारीरिक संबंध बनाते। और शैतान को जीसस को ललचाते दिखाया गया था। फिल्म में कई ऐसे सीन थे, जिनके चलते लोगों ने कहा कि इसमें ईशनिंदा की गई है और इसे बैन कर दिया गया।