कोर्टरूम में फिर मचेगा हंगामा, मामला लीगल है 2 ट्रेलर रिलीज, शो से जुड़ा ये नया चेहरा
Maamla Legal Hai 2 Trailer: नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज मामला लीगल है के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रवि किशन एक बार फिर वीडी त्यागी बनकर फैंस को हंसाने और गुदगुदाने आ रहे हैं।
नेटफ्लिक्स की कोर्टरूम ड्रामा सीरीज मामला लीगल है तो आपने जरूर देखी होगी। अब सीरीज का दूसरा सीजन भी आनेवाला है। सीरीज के दूसरे सीजन का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस दूसरे सीजन को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। रवि किशन एक बार फिर वीडी त्यागी बनकर दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने आ रहे हैं। इस नए सीजन में एक नया सदस्य भी जुड़ने वाला है। ये नई सदस्य कोई नहीं बल्कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस कुशा कपिला हैं।
वीडी त्यानी बनकर लौटे रवि किशन
पिछले सीजन में वकील बने वीडी त्यागी (रवि किशन) इस सीजन में जज बनकर दर्शकों को हंसाने आनेवाले हैं। वीडी त्यागी जज की ओथ लेंगे। वहीं, उनके चैंबर में राज करेंगी सुजाता नेगी, लखमीर मिंटू। इस बार भी अजीबोगरीब केस पटपड़गंज कोर्ट में पहुंचेंगे और वीडी त्यागी करेंगे मामले की सुनवाई।
कैसे-कैसे होंगे इस बार के केस
चूहों के गांजा पी जाने से लेकर बगल में आग लगने जैसे केस इस बार आपको जमकर गुदगुदाने वाले हैं। सीरीज की कास्ट की बात करें तो इस साल एक नया चेहरा शो से जुड़ा है। कुशा कपिला का किरदार नायला ग्रेवाल के किरदार को टक्कर देंगी। शो में नायला, कुशा, रवि किशन के अलावा निधि बिष्ट, अनंत वी. जोशी और अंजुम बत्रा जैसे कलाकार नजर आएंगे।
कब आएगा कोर्टरूम ड्रामा का दूसरा सीजन?
मामला लीगल है की बात करें तो इस कोर्टरूम ड्रामा में असल लाइफ में हुए वो अतरंगी केस के बारे में दिखाया जाता है जिनको सुनकर शायद ही आपको हंसी न आए। मामला लीगल है का सीजन 2, 3 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करेगा। इस सीरीज के सीजन 2 को राहुल पांडे ने डायरेक्ट किया है।
मामला लीगल है 2 का ट्रेलर देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
फैंस सीजन 2 को लेकर काफी उत्साहित हैं। एक यूजर ने ट्रेलर वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखा- वीडी त्यागी इकलौते ऐसे हैं जो जले हुए बगल के केस को ऐसा लगवा सकते हैं कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो। एक दूसरे यूजर ने लिखा- सुजाता मैम इस शो की जान हैं। एक ने लिखा- वहीं, एक यूजर ने लिखा कि आपको अनुभव सिंह बस्सी को भी कास्ट करना चाहिए। वहीं, कुछ यूजर्स ने शो में कुशा कपिला के होने पर निराशा जताई है। एक यूजर ने लिखा- सिर्फ पुराने सीजन वाले लोगों को ही लेना चाहिए था। इसको क्यों ले लिया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
