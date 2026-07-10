गौरव के जाने के बाद आकांक्षा बोली, उसने ऐसा क्यों किया ताकि मुझे…; बताया किस बारे में है तीसरा सीक्रेट
Lock Upp 2 Gaurav Khanna Akanksha Chamola: गौरव खन्ना के जाने के बाद आकांक्षा चमोला ने ट्रोल्स पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग ही बिग बॉस के बाद बोल रहे थे कि मैं गौरव के लायक नहीं हूं तो अब मैं गौरव से अलग हो रही हूं तो इनको क्या दिक्कत है।
रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' में टीवी के सुपरस्टार और ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की एंट्री हुई। लेटेस्ट एपिसोड में गौरव ने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से बात करते नजर आए। उन्होंने आकांक्षा को बताया कि बाहर क्या हंगामा मचा हुआ है और उन्होंने आकांक्षा से बात करके ये भी क्लियर किया कि दोनों के बीच तलाक की बात गौरव के ‘खतरों के खिलाड़ी’ में जाने से सात दिन पहले ही हुई थी।
'हम लीगली अलग हो जाएंगे'
आकांक्षा ने गौरव के जाने के बाद पामेला सेरेना से बात की और कहा, ‘उसने ये बताया कि बाहर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। फैंस और ट्रोलर्स दोनों ये कह रहे हैं कि ये लोग इतने समय से एक्टिंग कर रहे थे। ये लोग अलग रह रहे थे और ये बिग बॉस में सहानुभूति ले रहा था। ऑफिशियली अभी भी हम शादीशुदा ही हैं, लेकिन मैं जैसे ही यहां से बाहर निकलूंगी हम लीगली अलग हो जाएंगे।’
ट्रोल्स पर भड़की आकांक्षा
इसके बाद आकांक्षा ने शिवांगी और पामेला के सामने कहा, ‘बाहर लोगों को लग रहा है कि हम सिर्फ बच्चे की वजह से अलग हो रहे हैं। क्योंकि गौरव को बच्चे चाहिए और मैं मां नहीं बनना चाहती। मुझे समझ नहीं आता है। मैं ट्रोलर्स और जो अपने आपको फैंस कहते हैं उनकी बात कर रही हूं। मैं पिछले एक साल से इनकी बातें सुन रही हूं। ये लोग ही बोल रहे थे कि गौरव तुमसे अच्छी डिजर्व करता है। उसको छोड़ दो। तुम उसकी लाइफ बर्बाद कर रही हो। तो अब जब मैं उसे छोड़ रही हूं, बच्चे वाले टॉपिक की वजह से नहीं, लेकिन छोड़ रही हूं तो अब तुम्हे क्या समस्या है।’
लैला ने आकांक्षा से पूछा सवाल
इसके बाद रात में वरुण यादव उर्फ लैला ने आकांक्षा से कहा, ‘अगर वो आया ही था तो पॉजिटिव वे में आता। मतलब तुझे थोड़ा मोटिवेट करके जाता कि तू मस्त खेल रही है।’ आकांक्षा बोलीं, ‘क्योंकि अभी तक तो मुझे भी पता नहीं है न कि बाहर क्या हो रहा है। तो मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया ताकि मुझे बोलना पड़े कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूं।’
आकांक्षा का तीसरा सीक्रेट
आकांक्षा ने आगे कहा, ‘मुझे क्लियर करने के लिए वापस से सारी चीज दौहरानी पड़ी। तो मैं वो सोच रही हूं कि ये चीज तो वो भी क्लियर कर सकता था क्योंकि जो चीज झूठ नहीं है तो तुम कुछ और तो नहीं बोलेगे क्योंकि वही हुआ है।’ इसके बाद वरुण ने आकांक्षा से पूछा कि वो मां क्यों नहीं बनना चाहती है। इस पर आकांक्षा ने कहा कि ये उनका तीसरा सीक्रेट है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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