कंबल में योगेश-आकांक्षा, सुनीता बनीं बच्ची; लॉकअप के डिलीटेड सीन्स में क्या-क्या दिखा?

Lock Upp Deleted Scenes: नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने यूट्यूब पर एक डिलीटेड सीन्स का वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में 10 ऐसे सीन्स हैं जो इस हफ्ते के एपिसोड्स में नहीं डाले गए। फैंस बोल रहे हैं, शो से ज्यादा अच्छे तो डिलीट किए सीन्स हैं।

फराह खान और रितेश देशमुख का रियलिटी सीरियल लॉकअप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। शो के अबतक पांच एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं। कंटेस्टेंट 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रहते हैं, लेकिन शो में उन 24 घंटे में से केवल 1 घंटे का कंटेंट दर्शकों को दिखाया जाता है। अब नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस हफ्ते के एपिसोड्स में से 11 डिलीटेड सीन्स अपने यूट्यूब पर पोस्ट किए हैं। आइए जानते हैं इन डिलीटेड सीन्स के बारे में।

1.श्रेष्ठा अय्यर और रियाज अली का मजाक: डिलीटेड सीन्स की शुरुआत श्रेष्ठा और रियाज से होती है। रियाज बाथरूम में अपना मुंह धो रहे होते हैं। वहीं, श्रेष्ठा बाथरूम एरिया के बाहर छिपकर उनका इंतजार कर रही होती हैं। वीडियो में नजर आता है कि लाइट्स बंद हो चुकी हैं। रियाज जैसे ही बाहर आते हैं, श्रेष्ठा उन्हें डरा देती हैं।

2. धीरज और वरुण की बाथरूम टॉक्स: दूसरे वीडियो में धीरज और वरुण (लैला) बात करते नजर आते हैं। धीरज और वरुण एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते दिखाई पड़ते हैं। धीरज वरुण से पूछते हैं कि क्या वो नहा चुके हैं, वरुण न में जवाब देते हैं। इसके बाद धीरज बोलते हैं कि क्या इस शो के लिए वो घर से ही नहा कर आए हैं। वरुण कहते हैं उन लोगों की वजह से उन्हें नहाना पड़ेगा नहीं तो वो लोग उन्हें जज करेंगे।

3. सुनीता और राम की बातचीत: इस सीन में सुनिता राम कपूर से बातचीत करती नजर आती हैं। उन्होंने बताया कि वो डांस स्टेप्स को बहुत जल्दी सीख लेती हैं। सुनीता ने कहा कि उन्हें नाचने का शौक है। इसपर राम कपूर ने कहा कि भाई बीवी किसकी हो? इसपर सुनीता जवाब देती हैं कि वो पति (गोविंदा) किसके हैं। इस बात पर राम और सुनीता एक दूसरे को ताली देते हैं। श्रेष्ठा सुनीता के इस जवाब की तारीफ करती हैं।

वहीं, दूसरी तरफ अकांक्षा, श्रेष्ठा और शिवांगी लॉकअप के रूल्स के बारे में बात करती नजर आती हैं। आकांक्षा कहती हैं कि उन्हें बहुत ठंड लगती है। तो श्रेष्ठा और शिवांगी कहते हैं कि रूल्स में लिखा है कि वो लोग ब्लैंकेट भी शेयर नहीं कर सकते हैं।

4. श्रेया और सूफी की बातचीत: सूफी श्रेया को बताते नजर आते हैं कि जब वो दिल्ली में आए थे तब उनका पहला साल बहुत खराब था। वो पीजी में रहते थे। इसके बाद सूफी कहते हैं हालांकि, उनके पीजी की दाल लॉकअप की दाल से बेहतर होती थी।

5. लैला और आकांक्षा की मजेदार बहस: हर्षद वरुण, आकांक्षा और योगेश के पास आकर पूछते हैं कि क्या उनकी आंखें खुल रही हैं। फिर वो कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बाद वरुण और आकांक्षा एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं और ताना मारने लगते हैं।

6. पैमला को किया तंग: वीडियो में आकांक्षा पैमला से कहती हैं कि वो देसी ब्लिंग करने के बाद यहां क्यों आईं। वो कहती हैं कि उन्हें नाटक करना चाहिए था कि वो कुछ चीजों के बिना लॉकअप में नहीं जाएंगी। पैमला कहती हैं कि वो बहुत थक गई हैं।

8. योगेश और आंकाक्षा के क्यूट पल: आकांक्षा और योगेश सेल में बैठे होते हैं। योगेश और आकांक्षा एक दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते, चिड़िया उड़, मैना उड़ खेलते और मजाक-मजाक में कंबल के अंदर जाते हैं।

9. माधुरी और श्रेया की गॉसिप: लाइट्स ऑफ के बाद माधुरी और श्रेया सुनीता आहूजा के बारे में गॉसिप करते नजर आते हैं। वो दोनों उस घटना के बारे में बात करते हैं जहां सुनीता ने कहा था कि कश्मीरा उनके पैरों में गिर गई थीं।

10. लैला और रियाज की गपशप: रियाज लैला से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? लैला कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि जब उनके बुरे दिन थे तब उनके साथ कोई गर्लफ्रेंड बनना नहीं चाहती थी। अब जब वो फेमस हो गए हैं तो किसी को गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहते हैं।