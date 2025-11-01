नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में तीन हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये सीरीज, 8.8 है IMDb रेटिंग
संक्षेप: नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एनिमेटेड वेब सीरीज कुरुक्षेत्र पिछले तीन हफ्तों से टॉप 10 में अपनी जगह बना हुए है। इस सीरीज में महाभारत के 18 दिन के युद्ध को दिखाया गया है।
अगर आप पौराणिक कथाओं को देखने और सुनने के शौकीन हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहे हैं। ये सीरीज पिछले तीन हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है- कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारात। ये सीरीज 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।
तीन हफ्तों से टॉप 10 में है ये सीरीज
कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारात में महाभारत के 18 दिन के युद्ध की कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज में 18 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड में महाभारत के एक-एक योद्धा की कहानी दिखाई गई है। यह सीरीज पूरी तरह से एनिमेटेड सीरीज है।
8.8 है आईएमडीबी रेटिंग
netflix.com/tudum/ की माने तो ये सीरीज इस हफ्ते ये सीरीज तीन देशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। जिन तीन देशों में ये सीरीज टॉप 10 की लिस्ट में बनी हुई है वो देशे हैं- बांगलादेश, मॉरीशस और भारत। नेटफ्लिक्स भारत में टॉप 10 की लिस्ट में आज यानी 01 नवंबर को नंबर दो पर है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।
अलग-अलग एपिसोड्स में अलग-अलग योद्धाओं की कहानी
इस सीरीज को अनु सिक्का ने बनाया है। सीरीज के पहले एपिसोड में संजय की कहानी दिखाई गई है। दूसरे एपिसोड में विश्वरूप (भगवान कृष्ण का विराट रूप), तीसरे एपिसोड में भीष्म, चौथे एपिसोड में गुरु द्रोणाचार्य, 5वें एपिसोड में अभिमन्यु, छठे एपिसोड में जयद्रथ, 7वें एपिसोड में अर्जुन, 8वें एपिसोड में घटोत्कक्ष, 9वें एपिसोड में युद्धिष्टिर, 10वें हफ्ते में कृपाचार्य, 11वें एपिसोड में कुंती, 12वें एपिसोड में दुशासन, 13वें एपिसोड में कर्ण, 14वें एपिसोड में दुर्योधन, 15वें एपिसोड में भीम, 16वें एपिसोड में अश्वत्थामा की कहानी दिखाई गई हैष 17वें एपिसोड में ये सीरीज स्त्री पर्व की बात करती है। वहीं, 18वें एपिसोड में भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है।
