नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में तीन हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये सीरीज, 8.8 है IMDb रेटिंग

अगर आप पौराणिक कथाओं को देखने और सुनने के शौकीन हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहे हैं। ये सीरीज पिछले तीन हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है- कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारात। ये सीरीज 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।

तीन हफ्तों से टॉप 10 में है ये सीरीज कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारात में महाभारत के 18 दिन के युद्ध की कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज में 18 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड में महाभारत के एक-एक योद्धा की कहानी दिखाई गई है। यह सीरीज पूरी तरह से एनिमेटेड सीरीज है।

8.8 है आईएमडीबी रेटिंग netflix.com/tudum/ की माने तो ये सीरीज इस हफ्ते ये सीरीज तीन देशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। जिन तीन देशों में ये सीरीज टॉप 10 की लिस्ट में बनी हुई है वो देशे हैं- बांगलादेश, मॉरीशस और भारत। नेटफ्लिक्स भारत में टॉप 10 की लिस्ट में आज यानी 01 नवंबर को नंबर दो पर है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।