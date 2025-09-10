OTT पर दिखेगी महाभारत की कहानी, जानें कब देख सकेंगे नेटफ्लिक्स इंडिया की पहली पौराणिक एनिमेटेड सीरीज

नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपनी पहली पौराणिक एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस सीरीज से गुलजार गीतकार के रूप में जुडेंगे। सीरीज में महाभारत की कहानी देखने को मिलेगी। मोशन पोस्टर के आते ही फैंस काफी उत्साहित हैं।

नेटफ्लिक्स इंडिया की पहली पौराणिक एनिमेटेड सीरीज महाभारत पर आधारित होगी। इस सीरीज का नाम है कुरुक्षेत्र। सीरीज का मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। मोशन पोस्टर के साथ-साथ सीरीज की स्ट्रीमिंग डेट भी बता दी गई है। इस सीरीज के साथ दिग्गज गीतकार गुलजार भी जुड़े हैं। वो इस सीरीज के लिए आधिकारिक गीतकार हैं। यह फिल्म अगले महीने रिलीज होगी।

नेटफ्लिक्स इंडिया की पहली पौराणिक एनिमेटेड सीरीज इस सीरीज का मोशन पोस्ट नेटफ्लिक्स इंडिया के आधिकारिक पेज पर शेयर किया गया है। इस पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया है- "शंखनाद के साथ आरंभ होगा, धर्म और अधर्म का महायुद्ध।" इसी कैप्शन के साथ सीरीज की रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है। यह सीरीज 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी।

मोशन पोस्टर में गूंजी सुखविंदर की आवाज मोशन पोस्ट में बैकग्राउंड में सिंगर सुखविंदर सिंह की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं, मोशन पोस्टर में भगवान कृष्णा के साथ भीष्म पितामह, अर्जुन, द्रौपदी, भीम, शकुनी मामा और दुर्योधन समेत अन्य किरदार नजर आ रहे हैं। इस सीरीज के गीतकार होंगे इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार गुलजार।