नेटफ्लिक्स पर हिंदी में है ये हॉरर फिल्म, लोग एक-दूसरे को कर रहे हैं रीकमंड, आपने देखी?
Netflix Horror Movie: नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर फिल्म है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग इस मूवी को एक-दूसरे को रीकमंड कर रहे हैं।
पहाड़ों की खूबसूरत और धुंधली वादियों के बीच बसा एक आशियाना, जहां एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा अपनी छोटी सी परफेक्ट दुनिया में रह रहा होता है। सब कुछ बेहद शांत और हसीन चल रहा होता है, लेकिन तभी उनके ठीक बगल वाले बंगले में एक नया परिवार कदम रखता है। इस नए परिवार के आते ही वादियों की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी दहशत घुलने लगती है, और देखते ही देखते ये खूबसूरत जन्नत एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाती है।
फिल्म का नाम
ये सस्पेंस से भरी कहानी है साल 2017 में आई हॉरर-थ्रिलर फिल्म ‘द हाउस नेक्स्ट डोर’ की। मिलिंद राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म को तमिल में ‘अवल’ और तेलुगू में ‘गृहम’ के नाम से रिलीज किया गया था, जिसमें सिद्धार्थ और एंड्रिया जेरेमिया ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।
कैसी है फिल्म की कहानी?
कहानी में मोड़ तब आता है जब पड़ोस के घर में आई एक टीनएज लड़की, जेनी (अनीशा विक्टर), बेहद अजीबोगरीब और डरावनी हरकतें करने लगती है। पेशे से डॉक्टर कृष (सिद्धार्थ) इसे शुरुआत में एक मानसिक बीमारी समझता है और मेडिकल साइंस के जरिए उसका इलाज करने की कोशिश करता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ यह साफ हो जाता है कि यह मामला डॉक्टरों के बस का नहीं है। दरअसल, उस बंगले का एक बेहद काला और खौफनाक अतीत है, जो धीरे-धीरे सामने आने लगता है। रूह कंपा देने वाली अदृश्य ताकतों का साया इस कदर हावी हो जाता है कि दोनों परिवारों की जान पर बन आती है।
क्यों खास है ये फिल्म?
हॉलीवुड लेवल का खौफ: इस फिल्म का ट्रीटमेंट काफी हद तक हॉलीवुड की ‘द कंज्यूरिंग’ और ‘इनसिडियस’ जैसी आइकॉनिक फिल्मों जैसा है। मेकर्स ने बिना वजह का शोर मचाने के बजाय भूतिया माहौल, कमाल के कैमरा एंगल्स और रोंगटे खड़े कर देने वाले साउंड इफेक्ट्स से डर का माहौल तैयार किया है।
दमदार परफॉर्मेंस: सिद्धार्थ और एंड्रिया ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। बेबस पिता के रोल में अतुल कुलकर्णी हमेशा की तरह शानदार रहे हैं, लेकिन असली सरप्राइज पैकेज अनीशा विक्टर हैं। एक साये की चपेट में आई लड़की के रूप में उनका ट्रांसफॉर्मेशन वाकई चौंकाने वाला और डराने वाला है।
भटकाने वाले गानों से तौबा: इस हॉरर थ्रिलर की सबसे बड़ी खूबी इसका क्रिस्प फ्लो है। शुरुआत में कपल के बीच का बॉन्ड दिखाने वाले एक रोमांटिक ट्रैक के अलावा, पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा कमर्शियल गाना नहीं ठूंसा गया है जो कहानी की रफ्तार को धीमा करे या आपके डर के माहौल को बिगाड़े।
मैसेज: फिल्म का अंत सिर्फ एक आम भूत-प्रेत की कहानी की तरह नहीं होता। इसका क्लाइमेक्स 'कन्या भ्रूण हत्या' जैसे एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को सामने लाता है, जो इस हॉरर कहानी को एक अलग गहराई और मक्सद देता है।
कहां देख सकते हैं?
अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और एक ऐसी रात की तलाश में हैं जो आपकी धड़कनें बढ़ा दें, तो आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ध्यान रहे, बेहद डरावने सीन्स और एडल्ट सर्टिफिकेट की वजह से इसे बच्चों के साथ देखने की गलती बिल्कुल न करें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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