बेहद डराने वाली है 3 एपिसोड की ये डॉक्यूमेंट्री, उड़ जाएगी नींद, 7.4 है IMDb रेटिंग
Horror Documentary: अगर आप बोर हो रहे हैं और कुछ चिलिंग और डरावना देखना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बता रहे हैं जो यकीनन आपकी रात की नींद उड़ा देगी। इस डॉक्यूमेंट्री की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
अगर आप कुछ डरावना और चिलिंग देखने के मूड में हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बता रहे हैं जो आपको काफी ज्यादा डराने वाली है। इस डॉक्यूमेंट्री में कोई भूत-प्रेत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का नैरेशन, फुटेज और इंटरव्यूज बहुत डराने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर साल 2021 में आई थी। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो तुरंत देख डालिए। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का नाम- हाउस ऑफ सीक्रेट्स: द बुराड़ी डेथ्स (House of Secrets: The Burari Deaths) है।
हाउस ऑफ सीक्रेट्स: द बुराड़ी डेथ्स में हैं तीन एपिसोड्स
हाउस ऑफ सीक्रेट्स: द बुराड़ी डेथ्स में तीन एपिसोड्स हैं। ये सीरीज दिल्ली में हुए बुराड़ी मास सुसाइड पर आधारित है। जब आप सीरीज को देखने बैठेंगे तो इस चीज की बेहतर समझ आपको मिल पाएगी कि आखिर उस रात बुराड़ी के उस घर में क्या हुआ था।
डराती है तीन एपिसोड वाली ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज
वैसे तो सीरीज में रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू और फुटेज हैं। सीरीज में जो राज खुलते हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। हालांकि, इस डॉक्यूमेंट्री का जो नैरेशन है वो काफी डरावना है। अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको यकीनन ही डर लगने वाला है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उस घर से 11 डायरियां बरामद हुई थीं। उन डायरी में ही उस घर के 11 लोगों की सुसाइड का राज छिपा था।
दिल्ली में कब हुई थी ये भयानक घटना?
साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में एक ही घर के 11 लोगों की सुसाइड का मामला सामने आया था। 1 जुलाई को करीब 10 लोग फांसी के फंदे से लटके मिले थे और एक बुजुर्ग महिला का शव जमीन पर मिला था। 2018 के इस केस ने सबको हिलाकर रख दिया था। हर कोई इस केस की चर्चा कर रहा था। लोग सोच रहे थे कि कैसे एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ सुसाइड कर सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब हाउस ऑफ सीक्रेट्स: द बुराड़ी डेथ्स डॉक्यूमेंट्री में आपको मिलेंगे।
हाउस ऑफ सीक्रेट्स: द बुराड़ी डेथ्स की कितनी है आईएमडीबी रेटिंग
हाउस ऑफ सीक्रेट्स: द बुराड़ी डेथ्स को लीना यादव ने बनाया है। इस सीरीज को बेस्ट नॉन-फिक्शन ओरिजिनल सीरीज/ स्पेशल के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।तीन एपिसोड वाली इस सीरीज का हर एपिसोड लगभग 45 मिनट का है। सीरीज के पहले एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है। दूसरे एपिसोड की रेटिंग 8 है और तीसरे एपिसोड की रेटिंग 7.2 है। वहीं, इस सीरीज की ओवरऑल आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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