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नेटफ्लिक्स पर शानदार होगा शुक्रवार, रिलीज हो रहीं 5 फिल्में और सीरीज

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Friday OTT Release: शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर 5 फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इन फिल्मों और सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट को आप अपने वीकेंड कैलेंडर में शामिल कर सकते हैं। 

Netflix Friday Release
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहीं 5 फिल्में और सीरीज

नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार (14 अगस्त) को 5 फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। ये फिल्में और सीरीज आप वीकेंड पर बैठकर देख सकते हैं। इस लिस्ट में एक बॉलीवुड फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा लिस्ट कॉमेडी से लेकर इमोशनल फिल्में और सीरीज शामिल है। आइए जानते हैं उन फिल्मों और सीरीज के नाम।

1.कॉकटेल 2

फिल्म/सीरीज के बारे में: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 है। फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है। कॉकटेल 2 इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म सेमी हिट थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने 95.44 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में फिल्म 147.67 करोड़ की कमाई की थी।

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कॉकटेल 2 एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। दिया (रश्मिका मंदाना) और कुणाल (शाहिद कपूर) की रिलेशनशिप में उस वक्त तूफान आता है जब एक पुरानी दोस्त एली (कृति सेनन) की एंट्री इन दोनों की लाइफ में होती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

2. डोन्ट से गुडलक

फिल्म/सीरीज के बारे में: डोन्ट से गुडलुक एक अमेरिकी म्यूजिकल इमोशनल ड्रामा फिल्म है। सोफी बिरेनबाम अपने हाई स्कूल म्यूजिकल में लीड रोल निभाने के लिए तैयार है, लेकिन स्टेज से भी ज्यादा ड्रामा उसके घर पर चल रहा है।

3. माय बेस्टफ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड एंड मी

फिल्म/सीरीज के बारे में: माय बेस्टफ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड एंड मी एक जर्मन कॉमेडी फिल्म है। ओली और मैट्जे, दो बेस्टफ्रेंड एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और पूरी दुनिया साथ घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन उनके प्लान पर पानी तब फिर जाता है जब मैट्जे के जीवन में रोमांस आ जाता है। ये फिल्म एक दोस्त कॉमेडी वाली फिल्म है।

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4. उमतेहतोह

फिल्म/सीरीज के बारे में: उमतेहतोह एक अफ्रीकी क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस शब्द का अर्थ होता है कानून। अपने सबसे छोटे भाई को बचाने के लिए एक सरकारी वकील को जेल में बंद अपने भाई की गैंग में डबल एजेंट बनने पर मजबूर होना पड़ता है।

5. टू द मैक्स

फिल्म/सीरीज के बारे में: टू द मैक्स एक स्पैनिश ड्रामा स्पोर्ट्स फिल्म है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म दोस्तों के एक समूह की कहानी है जो खतरनाक खेल खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों का ये समूह विंगसूट में बेस जंपिंग की खोज करता है, लेकिन उड़ने की चाह सबसे ज्यादा रिस्की है।

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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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