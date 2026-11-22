नेटफ्लिक्स फिल्म हाइकू की कहानी दिल छू जाएगी, एक लड़के के ब्रेकअप से मिलेगी सीख
नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है हाइकू। इस फिल्म की कहानी दिल को छू लेने वाली है। एक लड़का जो ब्रेकअप के बाद खुद को बदल लेता है। फिर होती है एक नई लड़की की एंट्री। कहानी दिल छू जाएगी।
नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म आई है जिसका नाम है हाइकू। वैसे तो ये एक अनोखे तरह की लव स्टोरी है जिसमें खूब सारा ड्रामा है। लेकिन इसकी कहानी आज की यूथ और उनके रिश्तों जटिलताओं के बारे में भी बात करती है। फिल्म में एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने कॉलेज के प्यार के बिछड़ जाने के बाद अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है। ये बदलाव उसकी जिंदगी में आने वाली दूसरी लड़की को पसंद नहीं आता।
मनु और निवेदिता की मुलाकात
मनोहर नाम के लड़के की कहानी है इसे मनु नाम से पुकारा जाता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उसे अपने ऑफिस में कुछ इंटर्न को काम सिखाना है। वो ऑफिस के नीचे देखता है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पर चिल्ला रहा होता है। जब वो इंटर्न को काम समझा रहा होता है तो एक लड़की एंट्री लेती है जिसका नाम निवेदिता होता है। मनु देखकर समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो देरी से पहुंचती है तो मनु उसे कल से आने के लिए कहता है। बाद में वो देरी से आने के लिए माफी मांगती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि मनु देखता है कि नई इंटर्न निवेदिता अकेली खड़ी है। उसकी कैब नहीं आई। मनु से लिफ्ट दे देता है और इस दौरान दोनों के बीच खूब सारी बातचीत होती है।
मनु और उसकी लव स्टोरी
इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मनु को याद आता है कि वो कोडी नाम की अपनी कॉलेज की लड़की से प्यार करता है। दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन कोडी के परिवार वालों को मनु के पापा का नाई वाला काम और उसकी जाति से दिक्कत थी। एक दिन दोनों के बीच विवाद होता है और कोडी अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। मनु कई दिनों तक उसे कॉल करता है। लेकिन कोडी उसे जवाब नहीं देती। फिर लंबे समय बाद कोडी शादी कर रही होती है। कोडी को शादी के मंडप पर इतना खुश देखकर मनु हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पता कि अचानक कोडी इतनी बदल कैसे गई।
मनु को फिर से होता है प्यार
कहानी फिर से मौजूदा समय पर आ जाती है। निवेदिता और मनु के बीच प्यार की शुरुआत हो जाती है। निवेदिता अपने पिछले बॉयफ्रेंड की हरकतों से तंग आ कर उसे छोड़ कर मनु के साथ आ जाती है। दोनों इस नए रिश्ते में खुश होते हैं। तभी एक दिन निवेदिता को कोडी के बारे में पता चलता है। वो समझ जाती है कि मनु आज तक उसे नहीं भुला है। लेकिन वो दोनों के ब्रैकअप की वजह जानना चाहती है कि आखिर क्यों कोडी ने अचानक खुशी-खुशी किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली थी।
निवेदिता और कोडी की मुलाकात
निवेदिता, कोडी से मिलने जाती है। निवेदिता को जो पता चलता है वो हैरान करने वाला होता है। कोडी बताती है कि उस रात मनु ने नशे में बहुत कुछ बुरा बोला था। वो उसे किसी दोस्त से बात नहीं अकरने देता था, आजादी नहीं देता था। मनु ने उसके जीजा पर हाथ उठाया और सोसाइटी में उनकी खूब बदनामी हुई। अगले दिन जब मनु ने उसे फोन किया तो उसने रिश्ता खत्म कर किसी दूसरे से शादी कर ली। अब वो इस रिश्ते में बहुत खुश है।
सुखद अंत के साथ खत्म होती है कहानी
निवेदिता ये सब मनु को बताती है और कहती है कि वो अब भी कोडी को प्यार करता है। इसलिए वो डर के रहता है। वो वैसा बर्ताव करता है जैसे कोडी को नहीं पसंद था। लेकिन उसे ये सब पसंद है। उसे अच्छा लगता है कि मनु हर वक्त उसके साथ रहे। दोनों के बीच बहुत विवाद होता है। लेकिन दोस्तों के समझाने के बाद दोनों फिल्म 96 देखने जाते हैं। दोनों के बीच फिर से प्यार हो जाता है और कहानी का अंत भी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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