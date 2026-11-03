नेटफ्लिक्स पर दिवाली धमाका, आ रही हैं ये 10 फिल्में-सीरीज, एक्शन, ड्रामा, रोमांस से भरपूर होगा हफ्ता
नेटफ्लिक्स पर 3 से 6 नवंबर के बीच ये 10 जबरदस्त फिल्में औए सीरीज आ रही हैं। इस हफ्ते एक्शन, ड्रामा और रोमांस के साथ बहुत कुच देखने को मिलने वाला है। ये रही लिस्ट-
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते शानदार फिल्मों और सीरीज का धमाका होने वाला है। क्राइम थ्रिलर से लेकर फैमिली ड्रामा और सस्पेंस से भरा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। ये हफ्ता शानदार होगा। अगर इस फेस्टिव सीजन में वाहर जाने का प्लान नहीं बना है तो घर बैठकर आने वाली शानदार 10 फिल्मों और सीरीज को एन्जॉय किया जा सकता है। ये रही लिस्ट-
गोलियों की रासलीला-रामलीला
संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामलीला साल 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पहली बार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने काम किया था। थिएटर पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब नेटफ्लिक्स पर 3 नवंबर को रिलीज हो रही है।
बाजीराव मस्तानी
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी को ऑडियंस ने पसंद किया था। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। ये फिल्म साल 2015 में थिएटर पर रिलीज हुई थी। अब OTT पर आ रही है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 3 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।
एनेस्थीसिया
आज कल मेडिकल ड्रामा सीरीज और फिल्मों का चलन है। अब एन और सीरीज आ रही है जिसका नाम है एनेस्थीसिया। ये एक न्यूरोसर्जन के बारे में हैं। उससे एक गलत सर्जरी हो जाती है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल और नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसके बाद उसे नई नौकरी मिलती है जहां उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज को 4 नवंबर से नेटफ्लिक्स पसर देखा जा सकता है।
दिवाली दिवाली
दिवाली के खास मौके पर नेटफ्लिक्स पर एक जबरदस्त फैमिली ड्रामा फिल्म आ रही है। इस फिल्म में आर्चीज में दिखे मिहिर आहूजा, मनोज पाहवा और नीलू कोहली जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी एक नए अपार्टमेंट और पुराने घर में बसी यादों के बारे में हैं। ये फिल्म इस 5 नवंबर यानी गुरुवार को नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
ए डॉग्स परफेक्ट क्रिसमस
एक शानदार फिल्म आ रही है को एक डॉग पर बेस्ड है। इसकी कहानी एक परिवार की हैजिसका एक सदस्य क्रिसमस से पहले कोमा में चला जाता है। ऐसे मुश्किल समय में परिवार के दो पालतू डॉग्स परिवार की हिम्मत बनते हैं। ये फिल्म 4 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है।
टेकन: नेटली हॉलोवे
टेकन: नेटली हॉलोवे नाम की एक डॉक्यूसीरीज आ रही है। ये सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित सीरीज होने वाली है। ये कहानी असल में खूब सुर्खियों में रही है। साल 2005 में एक 18 साल की लड़की नेटली अरुबा अचानक गायब हो जाती है। इस सीरीज में उसी कहानी को दिखाया जाएगा। ये सीरीज आप 4 नवंबर को देख सकते हैं।
ब्लैक डव्स सीजन 2
ब्लैक डव्स के पहले सीजन को ऑडियंस से खूब प्यार मिला है। अब इसका दुसरा सीजन आ रहा है। इसकी कहानी हेलेन नाम की स्पाई की है जो दोहरी जिंदगी जी रही है। इस सीरीज को 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देखा सजता है।
पॉसिबल लव
पॉसिबल लव नाम की एक कोरियन सीरीज आ रही है। इस सीरीज की कहानी दो शादीशुदा जोड़ों की है। फिल्म की कहानी ऐसे लोगों पर बेस्ड है जिनकी नौकरी चली जाती है और वो आर्थिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस फिल्म को 6 नवंबर से नेफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।
फनी मनी: द डेन कुक स्टोरी
फनी मनी: द डेन कुक स्टोरी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ रही है जो एक असली क्राइम डॉक्यूमेंट्री पर बेस्ड है। इस फिल्म में डेन कुक ने एक्टिंग की है। फिल्म को 6 नवंबर को देखा जा सकता है।
कौरीबुरी मंदिर
ये एक बंगाली हॉरर थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी एक शापित मंदिर के इर्दगिर्द घूमती है। सुपरनैचुरल जैसे मुद्दे पर बनी ये सीरीज 6 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर आने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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