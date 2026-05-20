OTT: नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई देसी ब्लिंग, कैसी है 7 एपिसोड की ये सीरीज?

Desi Bling Review: नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो देसी ब्लिंग रिलीज हो चुका है। अगर आप ये शो देखने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए की शो कैसा है और शो में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा।

नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो देसी ब्लिंग रिलीज हो चुका है। सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं। अगर आप इस सीरीज को बिंग वॉच करने की सोच रहे हैं तो एक बार सीरीज का रिव्यू पढ़ लीजिए। इस सीरीज में आपको दुबई में रह रहे इंडियन सेलेब्स की रॉयल लाइफ की झलक देखने को मिलेगी। अगर आपको सेलेब्स लाइफ के ड्रामा, पार्टीज देखने का शौक है, तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। इस सीरीज में तेजरन (करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश) के फैंस को एक सरप्राइज मिलेगा।

सीरीज की कास्ट देसी ब्लिंग में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, डैन्यूब ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष रिजवान साजन, उनके साथ उनके बेटे आदेल साजन, और उनकी बहू सना साजन, ANAX होल्डिंग के संस्थापक और अध्यक्ष सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा, बिजनेस एग्जीक्यूटिव द्युति पारुक, फैशन इन्फ्लुएंसर पामला सेरेना और इरीना किनाख और दो जुड़वा बहने अलीजे और लैली नजर आई हैं।

ये वो बड़े नाम हैं जो दुबई में राजाओं जैसा जीवन जीते हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और बाकी के लोग उन्हें अपने सर्कल में वेलकम करते हैं।

किसको पसंद आएगी 7 एपिसोड वाली ये सीरीज 7 एपिसोड की ये सीरीज आपको तभी पसंद आएगी, अगर आपको सेलेब्स की लाइफ के बारे में जानने में दिलचस्पी होगी। अगर आपको सेलेब्स के ड्रामे और लग्जरी लाइफ के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं है तो आपको इस शो से दूर रहना चाहिए।

देसी ब्लिंग के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि करण आसानी से उन लोगों के बीच घुल-मिल जाते हैं, लेकिन तेजस्वी को उन लोगों के बीच घुलने-मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। इस सीरीज में बहुत सी जगहों पर आपको ऐसा एहसास होगा कि करण और तेजस्वी की रिलेशनशिप में करण कई जगहों पर तेजस्वी की हरकतों से खुश नहीं है।

लोगों के बीच फिट होने की कोशिश करतीं तेजस्वी प्रकाश सीरीज के ज्यादातर पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि अलग-अलग लोग अलग-अलग पार्टीज होस्ट करते हैं, और फिर इस पार्टी में कोई ना कोई किसी बात से नाराज हो जाता है और फिर होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। तेजस्वी पूरी सीरीज में दुबई के उन अमीर लोगों के बीच फिट होने की कोशिश करती नजर आती हैं। सीरीज के आखिर तक साफ हो जाता है कि तेजस्वी को वहां की लाइफस्टाइल समझ नहीं आई है।

सेलेब्स के कैमियो इस सीरीज में आपको अलग-अलग एपिसोड्स में बॉलीवुड के बड़े सितारों के कैमियो भी देखने को मिलेंगे। सीरीज में विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी और टाइगर श्रॉफ का कैमियो आपको देखने को मिलेगा।

सीरीज देखें या नहीं सच कहूं तो ये सीरीज बहुत मजेदार नहीं है। करण-तेजस्वी के सीरीज में जो पल दिखाए गए हैं, वो आपको भले ही पसंद आए क्योंकि भारतीय दर्शकों के तौर पर आप उन दोनों की लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। शो में सिर्फ ड्रामा है, और सब स्क्रिप्टेड लगता है। ऐसा लगता है कि बस सभी सेलेब्स को एक जगह इकट्ठा किया है एक दूसरों की बातों पर आपत्ति जताने और एक दूसरे से बहस करने के लिए। अगर आप सीरीज नहीं भी देखेंगे तो भी आप ऐसा कुछ मिस नहीं करेंगे।