कोहरा 2 में दमदार है मोना सिंह और बरुण सोबति की परफॉर्मेंस,सस्पेंस से घिरी है ये मर्डर मिस्ट्री

कोहरा 2 में दमदार है मोना सिंह और बरुण सोबति की परफॉर्मेंस,सस्पेंस से घिरी है ये मर्डर मिस्ट्री

संक्षेप:

नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा सीरीज कोहरा का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। सीजन 2 की कहानी सीजन 1 से अलग है। कुछ किरदार पिछले सीजन के हैं, तो कुछ किरदार नए हैं। पहले सीजन की तरह ही इस सीजन में भी खूब सारे ट्विस्ट हैं। 

Feb 12, 2026 11:59 am IST
नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा सीरीज कोहरा अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर चुकी है। कोहरा सीजन 2 बुधवार यानी 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलजी हुई है। पहले सीजन की तरह ही इस सीजन में बरुण सोबती नजर आए हैं। इस सीजन पर्दे पर मोना सिंह नजर आई हैं। मोना सिंह कॉप की भूमिका में काफी शानदार काम करती नजर आई हैं। पहले सीजन से अलग इस बार मोना सिंह और बरुण सोबती एक लड़की के मर्डर का केस सुलझाते नजर आते हैं।

कोहरा सीजन 1 और सीजन 2 में क्या है एक जैसा? '

अगर कोहरा सीजन 1 और सीजन 2 की तुलना करें तो दोनों ही सीजन में पुलिसवाले अपनी भी उलझनों में फंसे नजर आएंगे। अपने जीवन की उलझनों के बाद भी पुलिसवाले मर्डर केस को सुलाझते हैं। पुलिसवालों के किरदारों के इमोशनल साइड को दिखाना ही इस सीरीज को खास बनाता है।

पिछले सीजन की तरह ही इस सजीन भी पंजाब पुलिस एक एनआरआई का मर्डर केस सुलझाती नजर आएगी। बस अंतर इतना है कि पिछले सीजन में एक लड़के का केस सॉल्व करना था। इस सीजन एक लड़की का केस सुलझाना है।

आगे बढ़ी है बरुण सोबती के किरदार की कहानी

अगर आपने पहला सीजन देखा है तो आपने देखा होगा कि कैसे उस सीजन में बरुण सोबती का किरदार अपनी पारिवारिक उलझनों में उलझा होता है। इस सीजन में उनकी इस उलझन की कहानी को आगे बढ़ाया है। बरुण सोबती अपने भाई भाभी से अलग अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं।

क्या है मोना सिंह के किरदार की उलझन?

मोना सिंह के किरदार की बात करें तो उनके किरदार की अपनी परेशानियां हैं। मोना सिंह ने पुलिसवाले के किरदार के साथ एक ऐसा मां का किरदार भी निभाया है जिसके बेटे की मौत हो चुकी है। बेटे की मौत के बाद उसकी अपने पति से भी नहीं बनती है। मोना सिंह अपने मौत की वजह को भुला नहीं पा रही हैं और इसी बीच वो एक खतरनाक केस भी सॉल्व कर रही हैं।

क्या है सीरिज का प्लॉट?

कहानी आपको पंजाब के दलेरपुरा ले जाती है। यहां एक लड़की का मर्डर हो जाता है जो अमेरिका में अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने घर वापस आ गई है। इस मर्डर केस में लड़की के पति, भाई, बॉयफ्रेंड और लड़की की भाभी के भाई पर शक की सुई घूमती है।

इस लड़की के मर्डर की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है केस उलझता जाता है। सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज के क्लाइमेक्स में बहुत ही अहम सामाजिक मुद्दे के दर्द को दिखाया गया है।

सीरीज में नजर आए कौन-कौन से स्टार्स?

मोना सिंह और बरुण सोबती के अलावा सीरीज में रणविजय सिंह, एकता सोढ़ी, मंदीप कौर घई, प्रदीप सिंह चीमा और अनुराग अरोड़ा जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस सीरीज को सुदीप शर्मा और फैजल रहमान ने डायरेक्ट किया है।

Netflix mona singh

