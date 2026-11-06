8.6 रेटिंग वाली नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का आ रहा है प्रीक्वल, मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान

नेटफ्लिक्स की एक ब्लॉकबस्टर सीरीज के प्रीक्वल का ऐलान हुआ है। मेकर्स ने वीडियो के साथ इसका ऐलान किया है। इसी के साथ मेकर्स ने बताया है कि इस प्रीक्वल के लिए फैंस को कितना इंतजार करना पड़ सकता है।

हॉलीवुड की कई ऐसी सीरीज हैं जो भारत में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई हैं। अब हम आपको ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसके भारत में भी काफी फैंस हैं। इस सीरीज के मेकर्स ने प्रीक्वल का ऐलान किया है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसके अब तक पांच सीजन आ चुके हैं।

सीरीज के अब तक पांच सीजन आ चुके हैं हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। इस सीरीज के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं। अब मेकर्स ने सीरीज के प्रीक्वल का ऐलान करके फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। मेकर्स ने प्रीक्वल ऐलान का एक वीडियो भी रिलीज किया है।

1955 से शुरू होगी प्रीक्वल की कहानी प्रीक्वल को लेकर मेकर्स ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है लेकिन वीडियो से साफ है कि इस प्रीक्वल की कहानी 19 अप्रैल, 1955 से शुरू होगी। इस प्रीक्वल सीरीज का नाम होगा- अदर वर्ल्ड: अ स्ट्रेंजर थिंग्स एडवेंचर। इसके साथ मेकर्स ने रिलीज के साल का भी ऐलान कर दिया है। ये सीरीज साल 2028 में रिलीज होगी।

2028 में रिलीज होगा प्रीक्वल इस वीडियो के साथ मेकर्स ने लिखा- हॉकिन्स से पहले, मैरियन था।अदर वर्ल्ड्स: अ स्ट्रेंजर थिंग्स एडवेंचर।नई सीरीज, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, 2028 में। इस वीडियो को देख फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा- अब बस सीजन 6 भी बना लीजिए। एक ने लिखा- अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने सीजन 5 को कितना बुरी तरह बिगाड़ दिया!! एक ने कहा- आशा करते हैं ये सीजन 5 की तरह बोरिंग नहीं होगा। बस एक ही दुख की बात है, पुरानी कास्ट इसका हिस्सा नहीं होगी।

साल 2016 में आया था स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करें तो ये एक अमेरिकी टीवी सीरीज है। इस सीरीज के क्रिएटर्स डफर ब्रदर्स हैं। सीरीज का पहला सीजन साल 2016 में आया था। वहीं, साल 2017 में सीरीज का दूसरा और तीसरा सीजन आया था। वहीं, चौथा सीजन साल 2019 में आया था। साल 2025 में सीरीज का पांचवा सीजन आया था।

कहां से शुरू होती है स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी? इस सीरीज के प्लॉट की बात करें तो सीरीज की कहानी साल 1980 के दशक के हॉकिन्स (Hawkins, Indiana) नामक एक काल्पनिक शहर पर आधारित है। कहानी नवंबर 1983 में शुरू होती है, जब 12 साल का विल बायर्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसके दोस्त (माइक, डस्टिन और लुकास), उसकी मां जॉयस, और पुलिस चीफ जिम हॉपर उसकी तलाश शुरू करते हैं। जैसे-जैसे ये तलाश शुरू होती है, शहर के बारे में एक हैरान करने वाले खुलासा होता है।