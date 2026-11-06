8.6 रेटिंग वाली नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का आ रहा है प्रीक्वल, मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान
नेटफ्लिक्स की एक ब्लॉकबस्टर सीरीज के प्रीक्वल का ऐलान हुआ है। मेकर्स ने वीडियो के साथ इसका ऐलान किया है। इसी के साथ मेकर्स ने बताया है कि इस प्रीक्वल के लिए फैंस को कितना इंतजार करना पड़ सकता है।
हॉलीवुड की कई ऐसी सीरीज हैं जो भारत में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई हैं। अब हम आपको ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसके भारत में भी काफी फैंस हैं। इस सीरीज के मेकर्स ने प्रीक्वल का ऐलान किया है। हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसके अब तक पांच सीजन आ चुके हैं।
सीरीज के अब तक पांच सीजन आ चुके हैं
हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। इस सीरीज के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं। अब मेकर्स ने सीरीज के प्रीक्वल का ऐलान करके फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। मेकर्स ने प्रीक्वल ऐलान का एक वीडियो भी रिलीज किया है।
1955 से शुरू होगी प्रीक्वल की कहानी
प्रीक्वल को लेकर मेकर्स ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है लेकिन वीडियो से साफ है कि इस प्रीक्वल की कहानी 19 अप्रैल, 1955 से शुरू होगी। इस प्रीक्वल सीरीज का नाम होगा- अदर वर्ल्ड: अ स्ट्रेंजर थिंग्स एडवेंचर। इसके साथ मेकर्स ने रिलीज के साल का भी ऐलान कर दिया है। ये सीरीज साल 2028 में रिलीज होगी।
2028 में रिलीज होगा प्रीक्वल
इस वीडियो के साथ मेकर्स ने लिखा- हॉकिन्स से पहले, मैरियन था।अदर वर्ल्ड्स: अ स्ट्रेंजर थिंग्स एडवेंचर।नई सीरीज, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, 2028 में। इस वीडियो को देख फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा- अब बस सीजन 6 भी बना लीजिए। एक ने लिखा- अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने सीजन 5 को कितना बुरी तरह बिगाड़ दिया!! एक ने कहा- आशा करते हैं ये सीजन 5 की तरह बोरिंग नहीं होगा। बस एक ही दुख की बात है, पुरानी कास्ट इसका हिस्सा नहीं होगी।
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साल 2016 में आया था स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला सीजन
स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करें तो ये एक अमेरिकी टीवी सीरीज है। इस सीरीज के क्रिएटर्स डफर ब्रदर्स हैं। सीरीज का पहला सीजन साल 2016 में आया था। वहीं, साल 2017 में सीरीज का दूसरा और तीसरा सीजन आया था। वहीं, चौथा सीजन साल 2019 में आया था। साल 2025 में सीरीज का पांचवा सीजन आया था।
कहां से शुरू होती है स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी?
इस सीरीज के प्लॉट की बात करें तो सीरीज की कहानी साल 1980 के दशक के हॉकिन्स (Hawkins, Indiana) नामक एक काल्पनिक शहर पर आधारित है। कहानी नवंबर 1983 में शुरू होती है, जब 12 साल का विल बायर्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसके दोस्त (माइक, डस्टिन और लुकास), उसकी मां जॉयस, और पुलिस चीफ जिम हॉपर उसकी तलाश शुरू करते हैं। जैसे-जैसे ये तलाश शुरू होती है, शहर के बारे में एक हैरान करने वाले खुलासा होता है।
सीरीज ने जीते हैं 125 अवॉर्ड्स
खोजबीन के दौरान इन बच्चों को एक इलेवन नाम की लड़की मिलती है। इलेवन के साथ पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसे खतरनाक बनाती हैं। लेकिन इलेवन की इन बच्चों से दोस्ती हो जाती है। रहस्मयी शक्तियों और इन बच्चों की दोस्ती की कहानी भारत में भी लोगों को काफी पसंद आई थी। अब इसके प्रीक्वल की कहानी क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। IMDb के मुताबिक, स्ट्रेंजर थिंग्स ने 125 अवॉर्ड्स जीते थे। इनमें से 13 प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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