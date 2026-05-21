नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया धुरंधर का रॉ एंड अनदेखा वर्जन, जानें कबसे देख सकेंगे भारत के लोग
नेटफ्लिक्स ने धुरंधर का रॉ एंड अनदेखा वर्जन भारत के दर्शकों के लिए अनाउंस किया है। इससे पहले धुरंधर द रिवेंज का रॉ एंड अनदेखा भारत के बाहर आया था। अब दर्शक कन्फ्यूज हो रहे हैं।
धुरंधर 2 के ओटीटी पर आने का भारत के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे जियो पर 15 मई के आसपास आना था। अब 4 जून को आने का अनाउंसमेंट हो चुका है। इस बीच धुरंधर रॉ और अनदेखा वर्जन भारत में आ रहा है। नेटफ्लिक्स ने इसके डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। दर्शकों में खुशी है तो कुछ कन्फ्यूज भी हो रहे हैं कि ये पहला पार्ट है या दूसरा।
धुरंधर का रॉ एंड अनदेखा
नेटफ्लिक्स इंडिया ने धुरंधर फैन्स के लिए एक्साइटिंग अनाउंसमेंट किया है। अब धुरंधर का रॉ एंड अनदेखा भारत में रिलीज हो रहा है। यह तमिल हिंदी और तेलुगु भाषाओं में 22 मई से देखा जा सकेगा। धुरंधर द रिवेंज का रॉ एंड अनदेखा कुछ दिन पहले इंटरनैशनली स्ट्रीम हुआ था। इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया था। दर्शक अब कन्फ्यूज हो रहे हैं कि भारत में पहले पार्ट का रॉ एंड अनदेखा है या दूसरे। तो बता दें कि नेटफ्लिक्स पर जो रॉ एंड अनदेखा 22 तरीख से भारत में आएगा वो पहले पार्ट का है।
लोग पहले और दूसरे पार्ट को लेकर हुए कन्फ्यूज
नेटफ्लिक्स इंडिया के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। एक फैन ने सवाल किया है, फर्स्ट पार्ट है? एक ने लिखा है, 22 तारीख को आ रहा है, मैं एक्साइटेड हूं। एक ने लिखा है, गाइज पहला पार्ट है, चिल। एक ने सवाल किया, जियो हॉटस्टार को क्या हुआ? इस पर जवाब है, पहला पार्ट है नेटफ्लिक्स पर, रिवेंज भारत में नहीं आएगी। एक ने सवाल किया है कि नेटफ्लिक्स ने रॉ एंड अनदेखा पहले क्यों रिलीज नहीं किया था। किसी ने पूछा है कि कन्नड़ भाषा में होगी या नहीं। किसी ने लिखा है, मैं कन्फ्यूज्ड हूं, धुरंधर पार्ट 1 पहले ही नेटफ्लिक्स पर है तो रॉ एंड अनदेखा क्या है? क्या कोई बताएगा? एक ने कहा, पार्ट 1 का अभी कुछ अनकट वर्जन बचा है, वाह मजा आएगा, कितने मिनट एक्स्ट्रा है?
क्या हैं धुरंधर अनदेखा और अनकट से उम्मीदें
नेटफ्लिक्स पर धुरंधर द रिवेंज का रॉ एंड अनदेखा इंटरनैशनली रिलीज के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर लिखा था। इसमें गालियां बीप नहीं थीं। कुछ सीन्स ज्यादा ब्रूटल दिखाए गए थे। जो कि थिएटर में कट गए थे।
जियो पर कब आ रही है धुरंधर द रिवेंज
जियो हॉटस्टार ने धुरंधर द रिवेंज के ओटीटी स्ट्रीमिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। फिल्म 4 जून शाम 7 बजे से देखी जा सकेगी। यह रॉ एंड अनदेखा वर्जन होगा। फिल्म की ड्यूरेशन 3 घंटे 52 मिनट दिख रही है। थिएटर में यह 3 घंटे 49 मिनट की थी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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