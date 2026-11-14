OTT: क्राइम थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक, Netflix की ये 8 फिल्में और सीरीज वीकेंड के लिए हैं परफेक्ट

OTT Watch: अगर आप वीकेंड पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुईं 8 फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इसे आप शनिवार और रविवार को बैठकर एंजॉय कर सकते हैं।

नेटफ्लिक्स पर हाल ही में कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। हम आपको इनमें से 8 ऐसी फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जिन्हें आप वीकेंड पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। इस लिस्ट में क्राइम थ्रिलर से लेकर कॉमेडी फिल्में और सीरीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।

फिल्म/सीरीज के बारे में: करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्म नेटफ्लिक्स टॉप 10 की लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म साल 2019 में हैदराबाद में हुए रेप केस-मर्डर और पुलिस एनकाउंटर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है। ये फिल्म 2 घंटे 23 मिनट की है।

2.रणबाली IMDb रेटिंग: 7.3

फिल्म/सीरीज के बारे में: राहुल सांकृत्यायन द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म एक पीरियॉडिक फिल्म है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अधीन रायलसीमा (अनंतपुर) के इर्द-गिर्द घूमती है। उस समय सूखे और फसल बर्बाद होने के कारण भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने स्थानीय लोगों की भुखमरी को नजरअंदाज करते हुए अनाज का निर्यात जारी रखा। उस वक्त एक योद्धा ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता है।

3.ढिंढोरा सीजन 1 IMDb रेटिंग: 8.7

फिल्म/सीरीज के बारे में: भुवन बाम की सीरीज ढिंढोरा सीजन 1 नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज के सीजन 2 का ऐलान हो गया है। ये सीजन 20 नवंबर को रिलीज होगा। सीजन 2 से पहले आप सीजन 1 देख सकते हैं। सीजन 2 का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।

4.जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ IMDb रेटिंग: 5.8

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी ‘जुरासिक वर्ल्ड: डोमिनियन’ की घटनाओं के 5 साल बाद की घटनाओं को दिखाती है।

5. द बॉडी IMDb रेटिंग: 7.6

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा सीरीज है। सीरीज 11 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। सीरीज की कहानी कैथोलिक हाई स्कूल की लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है।। इन लड़कियों में से एक कोमा में चली जाती है। इसके बाद कहानी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके होश उड़ा देंगी।

6. नेवर सरेंडर IMDb रेटिंग: 6

फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म नेटफ्लिक्स टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक पूर्व सैनिक और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। पूर्व सैनिक और उसके पोते-पोतियां एक गांव में खतरनाक अपराधियों से लड़ते हैं।

7. इंडियाज गॉट लेटेंट (कृष्णा अभिषेक और हुमा कुरैशी एपिसोड) IMDb रेटिंग: 8.8

फिल्म/सीरीज के बारे में: इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड हाल ही में रिलीज हुआ है। इस एपिसोड में कृष्णा अभिषेक और हुमा कुरैशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान समय रैना हुमा की फिल्म टॉक्सिक का मजाक उड़ाते नजर आए।

8. मैडम इंस्पेक्टर IMDb रेटिंग: 5.9