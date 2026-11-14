OTT: क्राइम थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक, Netflix की ये 8 फिल्में और सीरीज वीकेंड के लिए हैं परफेक्ट
OTT Watch: अगर आप वीकेंड पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुईं 8 फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इसे आप शनिवार और रविवार को बैठकर एंजॉय कर सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर हाल ही में कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। हम आपको इनमें से 8 ऐसी फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जिन्हें आप वीकेंड पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। इस लिस्ट में क्राइम थ्रिलर से लेकर कॉमेडी फिल्में और सीरीज शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।
1.दायरा
IMDb रेटिंग: 7.1
फिल्म/सीरीज के बारे में: करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्म नेटफ्लिक्स टॉप 10 की लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म साल 2019 में हैदराबाद में हुए रेप केस-मर्डर और पुलिस एनकाउंटर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है। ये फिल्म 2 घंटे 23 मिनट की है।
2.रणबाली
IMDb रेटिंग: 7.3
फिल्म/सीरीज के बारे में: राहुल सांकृत्यायन द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म एक पीरियॉडिक फिल्म है। फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म की कहानी 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अधीन रायलसीमा (अनंतपुर) के इर्द-गिर्द घूमती है। उस समय सूखे और फसल बर्बाद होने के कारण भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने स्थानीय लोगों की भुखमरी को नजरअंदाज करते हुए अनाज का निर्यात जारी रखा। उस वक्त एक योद्धा ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता है।
3.ढिंढोरा सीजन 1
IMDb रेटिंग: 8.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: भुवन बाम की सीरीज ढिंढोरा सीजन 1 नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज के सीजन 2 का ऐलान हो गया है। ये सीजन 20 नवंबर को रिलीज होगा। सीजन 2 से पहले आप सीजन 1 देख सकते हैं। सीजन 2 का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।
4.जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ
IMDb रेटिंग: 5.8
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी ‘जुरासिक वर्ल्ड: डोमिनियन’ की घटनाओं के 5 साल बाद की घटनाओं को दिखाती है।
5. द बॉडी
IMDb रेटिंग: 7.6
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा सीरीज है। सीरीज 11 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। सीरीज की कहानी कैथोलिक हाई स्कूल की लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है।। इन लड़कियों में से एक कोमा में चली जाती है। इसके बाद कहानी में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके होश उड़ा देंगी।
6. नेवर सरेंडर
IMDb रेटिंग: 6
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म नेटफ्लिक्स टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक पूर्व सैनिक और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। पूर्व सैनिक और उसके पोते-पोतियां एक गांव में खतरनाक अपराधियों से लड़ते हैं।
ये भी पढ़ें: 1 घंटे 53 मिनट की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, 11 नवंबर को ही ओटीटी पर रिलीज हुई है, आपने देख ली?
7. इंडियाज गॉट लेटेंट (कृष्णा अभिषेक और हुमा कुरैशी एपिसोड)
IMDb रेटिंग: 8.8
फिल्म/सीरीज के बारे में: इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड हाल ही में रिलीज हुआ है। इस एपिसोड में कृष्णा अभिषेक और हुमा कुरैशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान समय रैना हुमा की फिल्म टॉक्सिक का मजाक उड़ाते नजर आए।
8. मैडम इंस्पेक्टर
IMDb रेटिंग: 5.9
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक बंगाली क्राइम थ्रिलर सीरीज है। सब-इंस्पेक्टर चित्रा बसु को ऐसे मर्डर की जांच सौंपी जाती है जहां तलाकशुदा महिलाएं, जो दोबारा शादी करने की तैयारी करने वाली होती हैं, उनकी शादी की पहली रात या आसपास के मौके पर ही मौत हो जाती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना