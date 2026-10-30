OTT: एक्शन से लेकर कॉमेडी तक, नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 फिल्में और सीरीज
OTT Recommendations: नेटफ्लिक्स पर हाल ही में कुछ बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। इन फिल्मों और सीरीज को आप अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ सकते हैं।
अगर आप घर बैठे कुछ अच्छी फिल्में और सीरीज एंजॉय करना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुईं कुछ फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक्शन थ्रिलर से लेकर कॉमेडी फिल्में शामिल हैं। हम आपको 8 ऐसी मस्ट वॉच फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं। लिस्ट में ऐसी फिल्में भी शामिल हैं जो सिनेमाघरों में पहले रिलीज हो चुकी हैं।
1.बत्ता
IMDb रेटिंग: 9
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। बत्ता एक तमिल कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी 1986 के मद्रास के पृष्ठभूमि में रची गई है। फिल्म की कहानी एक 8 साल के लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो गलती से एक खूंखार गैंगस्टर को स्कूल के टॉयलेट में बंद कर देता है।इसके बाद इन दोनों के बीच खास रिश्ता बन जाता है।
2. अनजाव सायं
IMDb रेटिंग: 6
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक बंगाली हॉरर सीरीज है। इसके दो सीजन हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए गए हैं। दो सीजन मिलाकर सीरीज में 12 एपिसोड्स हैं। इस कहानी की शुरुआत एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर से होती है, जहां से अचानक रहस्यमयी तरीके से शव गायब होने लगते हैं। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक खतरनाक तांत्रिक के बारे में पता चलता है।
3. ढिंढोरा
IMDb रेटिंग: 8.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक कॉमेडी सीरीज है जिसे भुवन बाम ने बनाया है। इस सीरीज की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जिसकी 11 करोड़ की लॉटरी लगती है, लेकिन लॉटरी लगने के बाद ही परिवार के साथ कुछ ऐसा होना शुरू होता है जो आपको खूब हंसाएगा। ये सीरीज पहले भुवन बाम ने यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। अब इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इस सीरीज का सीजन 2 भी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जाएगा।
4. मटरगश्ती
IMDb रेटिंग: 7.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये कॉमेडी ड्रामा हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। सीरीज की कहानी एक पिता और उसकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है। पत्नी के निधन के बाद बेटी की जिम्मेदारी पूरी तरह से पिता पर आ जाती है। सीरीज का अभी एक ही सीजन रिलीज किया गया है।
5. द पैराडाइज
IMDb रेटिंग: 5.9
फिल्म/ सीरीज के बारे में: ये तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी शोषित कबीले की है, जो अपनी पहचान और नागरिकता के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है।
6. एकन सरजी पुरलिया में
IMDb रेटिंग: 7.4
फिल्म/ सीरीज के बारे में: ये एक बंगाली कॉमेडी सीरीज है। सीरीज की कहानी एकन बाबू के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक शाकाहारी आश्रम में ठहरते हैं और एक गुमशुदा पन्ना की तलाश करते हैं। इस दौरान वो एक बड़ी साजिश की गुत्थी को सुलझाते हैं।
7. मैडम इंस्पेक्टर
IMDb रेटिंग: 6.1
फिल्म/सीरीज के बारे में: ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। फिल्म की कहानी ऐसी महिलाओं की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है जो तलाकशुदा हैं और दोबारा शादी करने की तैयारी कर रही हैं। बता दें, ये सीरीज मूल रूप से बंगाली भाषा में 'बिरंगना' के नाम से साल 2025 में रिलीज हुई थी। अब इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है।
8. नोबडी वॉन्ट्स दिस
IMDb रेटिंग: 7.7
फिल्म/सीरीज के बारे में: सीरीज का सीजन 3 हाल में नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया गया है। ये एक अमेरिकी कॉमेडी सीरीज है। सीरीज की कहानी दो अलग-अलग पर्सनालिटी के बीच बनते लव कनेक्शन को दिखाती है। सीरीज को एरिन फॉस्टर ने प्रोड्यूस किया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना