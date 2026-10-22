OTT: नेटफ्लिक्स पर मस्ट वॉच हैं ये 8 जासूसी सीरीज, मिली हैं शानदार IMDb रेटिंग
अगर आप जासूसी सीरिज के शौकीन हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की 8 ऐसी वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो समीक्षकों को काफी पसंद आई हैं। इन वेब सीरीज को आप वीकेंड पर बैठकर देख सकते हैं।
अगर आप जासूसी सीरीज के शौकीन हैं, तो नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी सीरीज मौजूद हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये वो सीरीज है जो फिल्मों और सीरीज की समीक्षा करने वालों को भी खूब पसंद आई हैं। इनमें ऐसी सीरीज भी मौजूद हैं जो जासूसी के थ्रिल के साथ-साथ आपको कॉमेडी का डोज भी देंगी।
1.आरण्यक
IMDb रेटिंग: 7.7
सीरीज के बारे में: 8 एपिसोड की ये सीरीज साल 2021 में रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक काल्पनिक पहाड़ी शहर 'सिरोणा' पर आधारित है। यहां एक विदेशी पर्यटक की हत्या और उसकी बेटी के गायब होने का रहस्यमयी मामला सामने आता है। इस मामले को सुलझाने के लिए दो ऐसे अधिकारी साथ आते हैं जिनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है।
2. द रेजिडेंस
IMDb रेटिंग: 7.7
सीरीज के बारे में: ये एक अमेरिकी डार्क कॉमेडी जासूसी सीरीज है। इस सीरीज की कहानी व्हाइट हाउस में हुए एक मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके बाद एक तेज दिमाग वाली जासूस कॉर्डीलिया कप इसे मामले को सुलझाने के लिए व्हाइट हाउस में आती हैं। इस सीरीज में आपको जासूसी वाला थ्रिल और कॉमेडी का डोज भी मिलेगा।
3. कोहरा
IMDb रेटिंग: 7.5
सीरीज के बारे में: ये एक डार्क क्राइम थ्रिलर जासूसी सीरीज है। सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज की पहला सीजन एक NRI दूल्हे की मौत के इर्द-गिर्द घूमता है। वहीं, सीरीज का दूसरा सीजन बंधवा मजदूरी जैसे गंभीर मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमता है। इस सीरीज में बरुन सोबती, मोना सिंह और वरुण बडोला जैसे कलाकार नजर आए हैं।
4. लैंड ऑफ सिन
IMDb रेटिंग: 5.7
सीरीज के बारे में: ये एक स्वीडिश क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज है। सीरीज में 5 एपिसोड्स हैं। सीरीज की कहानी एक लड़के की मौत के इर्द-गिर्द घूमती है। इस लड़के की मौत पहले तो लगता है कि सुसाइड है, लेकिन बाद में जासूस साबित करता है कि ये हत्या है। इस मौत के मामले को सुलझाते-सुलझाते कई हैरान करने वाले राज सामने आते हैं।
5. डियर चाइल्ड
IMDb रेटिंग: 7.3
सीरीज के बारे में: 6 एपिसोड की ये सीरीज साल 2023 में रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी एक महिला और उसके बच्चों के सालों के अपहरण, कैद और उनके रहस्यमयी ढंग से भाग निकलने की खौफनाक घटना के इर्द-गिर्द घूमती है।
6. डेड बॉयज डिटेक्टिव्स
IMDb रेटिंग: 7.5
सीरीज के बारे में: 8 एपिसोड की ये सीरीज साल 2024 में रिलीज हुई थी। ये एक सुपरनेचुरल हॉरर कॉमेडी एक्शन सीरीज है। सीरीज की कहानी दो ऐसे लड़कों के इर्द-गिर्द घूमती है जो मरने के बाद एक जासूसी एजेंसी बनाते हैं। ये दो भूत मिलकर भूतों से जुड़े अजीबो-गरीब अलौकिक रहस्यों को सुलझाते हैं।
7. Dept Q
IMDb रेटिंग: 8.1
सीरीज के बारे में: साल 2025 में रिलीज हुई इस सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं। सीरीज की कहानी एक ऐसे जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है जिसके साथ एक खतरनाक गोलीकांड होता है। इस घटना के बाद वो वापस से अपने काम पर लौटता है। उसे ऐसे मामलों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो सालों से अनसुलझे हैं।
8. बॉडीज
IMDb रेटिंग: 7.3
सीरीज के बारे में: 8 एपिसोड की ये सीरीज साल 2023 में रिलीज हुई थी। ये एक साइंस-फिक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। सीरीज की कहानी चार अलग-अलग टाइम में घटी एक ही रहस्मयी घटना के इर्द-गिर्द घूमती है। चार अलग-अलग समय कालों के जासूस इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना