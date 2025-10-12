Hindustan Hindi News
अनसुलझे रहस्यों पर आधारित नेटफ्लिक्स की 5 फिल्में, विज्ञान भी आज तक नहीं दे सका इनका जवाब

नेटफ्लिक्स पर देखिए सच्ची घटनाओं पर आधारित इन 5 अनसुलझे रहस्यों पर बनीं ये कमाल की फिल्में। हर कहानी एक से बढ़कर एक। सोचने को मजबूर कर देगा इनका क्लाइमैक्स।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 02:21 PM
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कॉन्टेंट की कोई कमी नहीं है। हर रोज तमाम नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन उन कहानियों की बात ही कुछ और होती है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। यह सोचकर ही रोमांच कई गुना बढ़ जाता है कि जो हम देख रहे हैं, वाकई में कभी हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं ओटीटी जायंट नेटफ्लिक्स पर मौजूद कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के बारे में जो कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों पर आधारित हैं, जो आपका होश उड़ा देंगे।

1. अनसॉल्वड मिस्ट्रीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस डॉक्यूमेंट्री का हर एपिसोड आपका होश उड़ाने के लिए काफी है। हर एपिसोड में एक नई कहानी और घटना है, जिसका आज तक ना तो विज्ञान और ना ही दुनिया के पास कोई जवाब है कि आखिर ऐसा किस तरह हुआ होगा। इन अनसुलझे रहस्यों में लोगों के गायब होने से लेकर भयानक मौतें तक शामिल हैं।

2. क्राइम सीन - द वैनिशिंग एट द सेन्सिल होटल

यह कहानी एलीसा लैम के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने और फिर बाद में लॉस एंजिल्स के बदनाम सेसिल होटल में उसकी मौत के इर्द-गिर्द घूमती है। मजेदार बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री में आप भी पूरे वक्त घटनाक्रम को सुलझाने में लगे रहते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में आप सोच में पड़ जाते हैं।

3. क्राइम सीन - द टैक्सास किलिंग फील्ड्स

यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म टेक्सास के एक सुनसान इलाके में हुई कई लड़कियों और महिलाओं की हत्याओं की सच्ची घटना पर आधारित है। डॉक्यूमेंट्री में कई सीन आपके होश उड़ा देते हैं। अनसुलझी हत्याओं और गुमशुदगी की घटनाओं की पड़ताल करती यह फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए।

4. द डिसअपीयरेंस ऑफ मैडेलिन मैक्कैन

आखिर कैसे छुट्टियों पर गई एक छोटी सी बच्ची बिना किसी सुराग के अचानक गायब हो गई। आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ और क्यों लंबी तलाश के बावजूद उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। क्या यह कोई भूत प्रेत का चक्कर था, या फिर किसी की बहुत बारीकी से रची गई साजिश? यह डॉक्यूमेंट्री आपका दिमाग घुमाने के लिए काफी है।

5. हाउस ऑफ सीक्रेट्स - द बुराड़ी डेथ्स

लिस्ट में आखिरी लेकिन सबसे दमदार नाम है 'हाउस ऑफ सीक्रेट्स'। दिल्ली के बुराड़ी में जब एक पूरे परिवार ने एक साथ फांसी लगा ली तो हर कोई सहम गया। आखिर उनके साथ क्या हुआ था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? रहस्यों और तथ्यों से भरी इस सच्ची घटना की कहानी के कई जवाब आज तक किसी के पास नहीं हैं।

