6 एपिसोड्स वाली इस सीरीज ने जीता फिल्मफेयर अवार्ड, 7.6 है आईएमडीबी रेटिंग

यह वेब सीरीज क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा की आत्मकथा Behind Bars in Byculla: My Days in Prison से प्रेरित थी। सीरीज में करिश्मा तन्ना की एक्टिंग की जमकर प्रशंसा हुई थी। अगर आप पत्रकारिता, मीडिया की राजनीति और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी वास्तविक घटनाओं पर आधारित सीरीज पसंद करते हैं, तो स्कूप आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।