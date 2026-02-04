Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजnetflix 1st weekend dhurandhar viewership surpassed ranbir kapoor animal, hrithik roshan fighter and more
नेटफ्लिक्स पर चली रणवीर की धुरंधर की आंधी,व्यूज के मामले में रणबीर, अल्लू अर्जुन, ऋतिक की फिल्मों को पछाड़ा

नेटफ्लिक्स पर चली रणवीर की धुरंधर की आंधी,व्यूज के मामले में रणबीर, अल्लू अर्जुन, ऋतिक की फिल्मों को पछाड़ा

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर नेटफ्लिक्स पर आते ही कई रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड रणबीर कपूर की एनिमल, ऋतिक रोशन की फाइटर, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की व्यूवरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 3 दिनों में इतने करोड़ लोगों ने नेटफ्लिक्स पर देखी धुरंधर।

Feb 04, 2026 09:34 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद अब ग्लोबली अपनी जगह बना चुकी है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद फिल्म 7 देशों में ट्रेंड कर रही है। और नॉन इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हो गई है। इसी के साथ फिल्म ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को भी व्यूवरशिप के मामले में पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर की व्यूवरशिप की जानकारी सामने आई है जो हैरान कर देगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धुरंधर
नेटफ्लिक्स ने 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का डाटा दिया है। हालांकि धुरंधर 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। उस हिसाब से फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 7.6 मिलियन बार से ज्यादा देखा गया है। धुरंधर ने व्यूज के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर 1 पर जगह बना ली है।

एनिमल

इससे पहले अपने डेब्यू वीकेंड में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को 6.2 मिलियन व्यूज मिले थे और ये फिल्म कई दिनों तक टॉप ट्रेंड फिल्मों की लिस्ट में शामिल रही थी।

ये भी पढ़ें:बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों को IMDb पर मिली 5 से कम रेटिंग, सलमान की 4 फिल्म
ये भी पढ़ें:एक ऐसा डायरेक्टर जिसने कभी नहीं दी सुपरहिट फिल्म, फिर भी जीते 4 नेशनल अवॉर्ड

फाइटर

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का जब नेटफ्लिक्स पर डेब्यू हुआ था तो इस फिल्म को पहले वीकेंड में 5.9 मिलियन व्यूज मिले थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट थी।

पुष्पा 2

इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 पीछे रह गई है। फिल्म को अपने पहले वीकेंड में 5.8 मिलियन व्यूज मिले थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था।

रेड 2

अजय देवगन की फिल्म रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसी के साथ फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी शानदार रिएक्शन मिला था। अपने पहले वीकेंड पर 5.6 मिलियन व्यूज मिले थे।

रेड 2

क्रू

करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की फिल्म क्रू को भी थिएटर के बाद नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त रिएक्शन मिला था। फिल्म को अपने पहले वीकेंड पर 5.4 मिलियन व्यूज मिले थे।

इडली कढ़ाई

साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई को भी नेटफ्लिक्स पर शानदार रिएक्शन मिला था। पहले वीकेंड पर फिल्म को 5.2 मिलियन व्यूज मिले। फिल्म कई हफ्तों तक ट्रेंड में बनी रही।

सिकंदर

सलमान खान की सिकंदर को बॉक्स ऑफिस पर खास रिएक्शन नहीं मिला था। लेकिन ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अच्छे व्यूज के साथ शुरू हुई। पहले वीकेंड पर फिल्म को 5.1 मिलियन लोगों ने देखा था।

लकी भास्कर

दुल्कर सलमान की फिल्म लकी भास्कर को भी नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त रिएक्शन मिला। ये फिल्म कई हफ्तों तक छाई रही। फिल्म को 5.1मिलियन व्यूज मिले।

दो पत्ती

कृति सेनन और काजोल की फिल्म दो पत्ती की कहानी ऑडियंस के बीच हिट थी। इस फिल्म को OTT ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। अपने पहले वीकेंड पर फिल्म को 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे।

डंकी

शाहरुख खान की फिल्म डंकी इस लिस्ट में सबसे पीछे है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर पहले वीकेंड पर 4.9 मिलियन व्यूज मिले। फिल्म में तापसी पन्नू, विक्की कौशल लीड रोल में हैं।

dunki

वॉर 2

धुरंधर ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 के लाइफटाइम व्यूज 6.9 मिलियन को भी पार कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में धुरंधर 8 वें नंबर पर है। ये रिकॉर्ड जल्द टूटने वाला है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Shah Rukh Khan Salman Khan Ranbir Kapoor अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।