नेटफ्लिक्स पर चली रणवीर की धुरंधर की आंधी,व्यूज के मामले में रणबीर, अल्लू अर्जुन, ऋतिक की फिल्मों को पछाड़ा

नेटफ्लिक्स पर चली रणवीर की धुरंधर की आंधी,व्यूज के मामले में रणबीर, अल्लू अर्जुन, ऋतिक की फिल्मों को पछाड़ा
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर नेटफ्लिक्स पर आते ही कई रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड रणबीर कपूर की एनिमल, ऋतिक रोशन की फाइटर, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की व्यूवरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 3 दिनों में इतने करोड़ लोगों ने नेटफ्लिक्स पर देखी धुरंधर।
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद अब ग्लोबली अपनी जगह बना चुकी है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद फिल्म 7 देशों में ट्रेंड कर रही है। और नॉन इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हो गई है। इसी के साथ फिल्म ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को भी व्यूवरशिप के मामले में पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर की व्यूवरशिप की जानकारी सामने आई है जो हैरान कर देगी।
धुरंधर
नेटफ्लिक्स ने 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का डाटा दिया है। हालांकि धुरंधर 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। उस हिसाब से फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 7.6 मिलियन बार से ज्यादा देखा गया है। धुरंधर ने व्यूज के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर 1 पर जगह बना ली है।
एनिमल
इससे पहले अपने डेब्यू वीकेंड में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को 6.2 मिलियन व्यूज मिले थे और ये फिल्म कई दिनों तक टॉप ट्रेंड फिल्मों की लिस्ट में शामिल रही थी।
फाइटर
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का जब नेटफ्लिक्स पर डेब्यू हुआ था तो इस फिल्म को पहले वीकेंड में 5.9 मिलियन व्यूज मिले थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट थी।
पुष्पा 2
इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 पीछे रह गई है। फिल्म को अपने पहले वीकेंड में 5.8 मिलियन व्यूज मिले थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था।
रेड 2
अजय देवगन की फिल्म रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसी के साथ फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी शानदार रिएक्शन मिला था। अपने पहले वीकेंड पर 5.6 मिलियन व्यूज मिले थे।
क्रू
करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की फिल्म क्रू को भी थिएटर के बाद नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त रिएक्शन मिला था। फिल्म को अपने पहले वीकेंड पर 5.4 मिलियन व्यूज मिले थे।
इडली कढ़ाई
साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई को भी नेटफ्लिक्स पर शानदार रिएक्शन मिला था। पहले वीकेंड पर फिल्म को 5.2 मिलियन व्यूज मिले। फिल्म कई हफ्तों तक ट्रेंड में बनी रही।
सिकंदर
सलमान खान की सिकंदर को बॉक्स ऑफिस पर खास रिएक्शन नहीं मिला था। लेकिन ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अच्छे व्यूज के साथ शुरू हुई। पहले वीकेंड पर फिल्म को 5.1 मिलियन लोगों ने देखा था।
लकी भास्कर
दुल्कर सलमान की फिल्म लकी भास्कर को भी नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त रिएक्शन मिला। ये फिल्म कई हफ्तों तक छाई रही। फिल्म को 5.1मिलियन व्यूज मिले।
दो पत्ती
कृति सेनन और काजोल की फिल्म दो पत्ती की कहानी ऑडियंस के बीच हिट थी। इस फिल्म को OTT ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। अपने पहले वीकेंड पर फिल्म को 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे।
डंकी
शाहरुख खान की फिल्म डंकी इस लिस्ट में सबसे पीछे है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर पहले वीकेंड पर 4.9 मिलियन व्यूज मिले। फिल्म में तापसी पन्नू, विक्की कौशल लीड रोल में हैं।
वॉर 2
धुरंधर ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 के लाइफटाइम व्यूज 6.9 मिलियन को भी पार कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में धुरंधर 8 वें नंबर पर है। ये रिकॉर्ड जल्द टूटने वाला है।
