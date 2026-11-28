नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर फिल्म, बत्ता समेत इन 9 फिल्मों को दी पछाड़
आज शनिवार को नेटफ्लिक्स पर क्राइम थ्रिलर फिल्मों का जादू चल रहा है। एक ऐसी फिल्म आई है जिसने आते ही धमाका कर दिया है। ये वीकेंड कमाल का होने वाला है। ट्रेंडिंग लिस्ट की फिल्में धमाका करने वाली हैं।
नेटफ्लिक्स पर हर दिन ट्रेंडिंग लिस्ट बदलती रहती है। लेकिन शनिवार और रविवार थोड़े खास दिन होते हैं। इस दिन फिल्मों को व्यूज ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आज शनिवार की बात करें तो देशभर में ये 10 फिल्में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। नंबर 1 ने तो आते ही धमाका कर दिया।
दृश्यम 3
आज शनिवार को अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 का धमाका हो रहा है। दृश्यम के दोनों पार्ट को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। थिएटर के बाद अब दृश्यम 3 नेटफ्लिक्स पर छा गई गई। फिल्म आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस बार कास्ट में जयदीप अहलावत भी नजर आए जिनकी परफॉरमेंस ने इस फिल्म को और ज्यादा खास बना दिया।
आदर्शा कुटुम्बम
आदर्शा कुटुम्बम नाम की तेलुगू फिल्म नेटफ्लिक्स पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। हालांकि फिल्म की IMDB रेटिंग कुछ खास नहीं है। लेकिन कहानी ने ऑडियंस को बांधा हुआ है। कहानी एक मिडिल क्लास चित्तीबाबू की है जिसकी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। फिल्म की कहानी आगे रोमांच से भरी हुई है।
स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे
स्पाइडर मैन को लेकर ऑडियंस में अलग ही क्रेज है। हाल में स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे नेटफ्लिक्स पर आई है। फिल्म आते ही ट्रेंड लिस्ट का हिस्सा बन गई है। फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
418
418 एक साइको थ्रिलर हॉरर फिल्म है। ये फिल्म एक हॉस्टल के रूम नंबर पर बेस्ड है। इस हॉस्टल में महिलाओं का आना मना है। इस कमरे में एक आत्मा रहती है जो सिर्फ औरतों को हत्या कर रही है। फिल्म की कहानी हैरान करने वाली है। आज ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
हाइकू
एक तमिल फिल्म आई है हाइकू। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जिसका ब्रेकअप हो जाता है। वो अपने उस ब्रेकअप को कभी भुला नहीं पाता। तभी उसकी जिंदगी में एक नई लड़की की एंट्री होती है और वो पता लगाती है कि उसके बॉयफ्रेंड मनु का ब्रेकअप क्यों हुआ था। कहानी दिलचस्प है और आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
दायरा
मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म दायरा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। लेकिन OTT ऑडियंस इस फिल्म को देख रही है। इस फिल्म की कहानी हैदराबाद रेप और मर्डर केस से जोड़ कर देखी जा रही थी। आज ये फिल्म नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
राणाबाली
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म राणाबाली थिएटर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही है। फिल्म की कहानी 1870 के समय के एक ऐसे योद्धा की है जो अकाल के दौरान अंग्रेजों से लड़ता है। ये फिल्म आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
स्टेप्स
ये एक एनिमेटेड फिल्म है। सिंड्रेला की तरह जहां सौतेली बहन और मां उसका जीवन खराब करती है। फिल्म को पसंद किया जा रहा है। आज ये फिल्म नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
गजब रात
मनोज बाजपायी की फिल्म गजब रात एक शानदार फिल्म है। फिल्म की कहानी एक रात पर आधारित है। कुछ लोग एक लड़की को मारना चाहते हैं। जब सच सामने आता है वो सभी के होश उड़ा देता है। ये फिल्म आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
बत्ता
विजय सेतुपति की फिल्म बत्ता खबरों में बनी हुई है। ये फिल्म बत्ता नाम के एक गुंडे की कहानी है जिसका खौफ बच्चों में तक फैल जाता है। एक बच्चा उसकी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी बहुत ही मार्मिक और दिल छू लेने वाली है। आज नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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