Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजMunawar Faruqui Number Leaked Know Truth Behind Viral Mobine phone comedian says 20 hazaar se jada call aa gaye
मुनव्वर फारूकी ने बताया नंबर लीक होने का पूरा सच; बोले- ‘20 हजार से ज्यादा कॉल आ गए’

मुनव्वर फारूकी ने बताया नंबर लीक होने का पूरा सच; बोले- ‘20 हजार से ज्यादा कॉल आ गए’

संक्षेप: Munawar's Number Leaked Online: सोशल मीडिया पर एक नंबर वायरल हो रहा है। इस नंबर के साथ दावा किया जा रहा है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नंबर लीक हो गया है।अब मुनव्वर फारूकी ने खुद सच बताया कि क्या वाकई उनका नंबर लीक हुआ है। 

Wed, 19 Nov 2025 01:50 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया पर मंगलवार से एक नंबर वायरल हो रहा है। इस वायरल नंबर के साथ दावा किया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी का नंबर लीक हो गया है। नंबर लीक होने के कुछ देर बाद ऐसी खबरें वायरल होने लगीं कि उस वायरल नंबर पर कॉल और मैसेज करने पर मुनव्वर फारूकी रिप्लाई भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले का सच खुद मुनव्वर फारूकी ने बताया। मुनव्वर ने कहा कि उस नंबर पर 20 हजार से ज्यादा कॉल आ चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या सच में लीक हो गया मुनव्वर का नंबर?

बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए मुनव्वर ने कहा कि उनके पास बहुत से कॉल और मैसेज आए हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि उनका नंबर लीक हो गया है। मुनव्वर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका नंबर लीक नहीं हुआ है। मुनव्वर ने उस नंबर लीक होने का सच भी बताया है।

मुनव्वर ने बताया क्यों वायरल हुआ वो नंबर

मुनव्वर फारूकी की वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी का सीजन 2 हाल ही में रिलीज हुआ है। सोशल मीडिया पर नंबर लीक होने की खबर वायरल करना सीरीज के प्रमोशनल स्ट्रैटिजी का हिस्सा था। मुनव्वर ने कहा, “मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आपका नंबर लीक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट कॉपी के लिए अमेजन एमएक्स प्लेयर की टीम ने मार्केटिंग की स्ट्रैटिजी के लिए तय किया था कि कहा जाएगा कि नंबर लीक हो गया है। मुनव्वर ने कहा, उन्होंने तय किया कि कहीं नंबर लीक करेंगे, और फिर फोन आएंगे, और उनको कॉल रिकॉर्डिंग में फर्स्ट कॉपी का प्रमोशन जाएगा।”

उस नंबर पर आ चुके हैं 20 हजार से ज्यादा कॉल्स

मुनव्वर ने आगे बताया कि उस नंबर पर 20 हजार से ज्यादा कॉल और 11 हजार से ज्यादा व्हाट्सऐप मैसेज आए हैं। उन्होंने बताया कि मेटा ने उस नंबर पर व्हाट्सऐप नंबर ब्लॉक कर दिया है क्योंकि अलग-अलग नंबर से इतने मैसेज आ रहे हैं कि उन्हें लगा होगा कि कुछ गड़बड़ है।

मुनव्वर ने अपने वीडियो की आखिर में फैंस को फर्स्ट लव को प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि उनका नंबर लीक नहीं हुआ है। साथ ही, उन्होंने फैंस को चिंता दिखाने के लिए भी शुक्रिया की है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
munawar faruqui

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।