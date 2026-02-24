वो फिल्म जो सालों से है IMDb की बादशाह; 9.3 रेटिंग, नहीं देखी तो खुद को सिनेमा लवर कहना बेकार
एक ऐसी फिल्म जिसका उदाहरण आईएमडीबी रेटिंग की ताकत बताने के लिए किया जाता है। थिएटर में फ्लॉप लेकिन 3.2 मिलियन लोगों ने 9 से ज्यादा रेटिंग दे रखी है। यह फिल्म माउथ पब्लिसिटी की ताकत को बताती है और स्लीपर हिट मूवीज का परफेक्ट उदाहरण है।
फिल्में सिर्फ थिएटर्स में ही हिट नहीं होतीं बल्कि IMDb रेटिंग भी इन्हें ब्लॉकबस्टर बना देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो थिएटर्स में फ्लॉप हो गई लेकिन आईएमडीबी पर लंबे समय तक नंबर 1 रही। आज भी कुछ समय के लिए कुछ फिल्में इससे भले ही आगे हो जाएं लेकिन रेटिंग के मामले में यह हमेशा आगे रहती है। हर मूवी लवर को इसे देखने की सलाह दी जाती है। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि कई लोग सिर्फ इसलिए यह फिल्म देखते हैं कि आखिर आईएमडीबी पर इसे इतनी रेटिंग क्यों मिली है, ऐसे फिल्म का एक फैन और बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन की। जानें इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो लोग 3.2 मिलियन लोगों ने इसे 10 में से 9.3 रेटिंग दी है।
क्या है कहानी
शॉशैंक रिडेम्पशन 1994 की अमेरिकी ड्रामा फिल्म है। इसके डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट हैं। यह स्टीफन किंग की कहानी पर आधारित है और टिम रॉबिन्स व मॉर्गन फ्रीमैन लीड रोल्स में हैं। फिल्म बैंकर एंडी की कहानी है, जिसे अपनी पत्नी की हत्या के झूठे आरोप में शॉशांक जेल में उम्रकैद की सजा हो जाती है। वहां उसकी दोस्ती रेड नाम के कैदी से होती है और जेल में वह उम्मीद, दोस्ती व आजादी की तलाश करता है।
उम्मीद की ताकत
कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं पड़तीं। द शॉशैंक रिडेम्पशन भी ऐसी ही स्टोरी है। फिल्म है उम्मीद की और यही पूरी दुनिया के लिए आज सबसे जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप होप खो रहे हैं तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मूवी में एक डायलॉग है, उम्मीद अच्छी चीज है, शायद बेस्ट चीजों में से है और अच्छी चीजें कभी मरती नहीं हैं। अगर उम्मीद है तो आप लोहे की सलाखों के पीछे भी आजाद हैं।
दोस्ती क्यों है जरूरी
फिल्म के कैरेक्टर एंडी और रेड के बीच की दोस्ती बॉलीवुड के जय-वीरू को भी मात देती है। रेड की गहरी आवाज में सुनाई गई कहानी दर्शकों के दिल को छू लेती है। यह दिखाती है कि एक सच्चा दोस्त आपको नरक जैसी जगह में भी जीने का सहारा दे सकता है।
क्लाइमैक्स
फिल्म का क्लाइमेक्स लोगों को बड़ा सैटिस्फैक्शन देता है। लास्ट में एक शॉकिंग मैसेज मिलता है। यह फिल्म बताती है कि जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। इसके क्लाइमैक्स से मिलने वाले सैटिस्फैक्शन की वजह से लोग इस फिल्म को बार-बार देखते हैं।
न्याय की जीत
फिल्म में जेल के भ्रष्ट वार्डन और गार्ड्स का जो अंत दिखाया गया है, वह दर्शकों को एक मानसिक शांति देता है। जब बुराई का अंत होता है और एक बेगुनाह को न्याय मिलता है तो दर्शक खुद को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
जरूरी टिप: यह फिल्म स्लो है। अगर आपके पास समय नहीं है या रुक-रुककर देखने का प्लान है तो ना देखें। बेहतर होगा यह मूवी आप शांति से अकेले या किसी खास दोस्त के साथ समय निकालकर देखें। पूरी फिल्म एक साथ देखने पर ही आपको इसका मजा आएगा।
कहां देखें शॉशैंक रेडेम्पशन
यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर भी रेंट पर देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
