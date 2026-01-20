भारत में रिलीज नहीं हो सकी थी यह फिल्म, विदेशों में की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानिए OTT पर कहां देखें

संक्षेप: भारतीय स्टार कास्ट और क्रू के साथ बनाई गई इस बॉलीवुड फिल्म को भारत में ही रिलीज करना संभव नहीं हो सका था। इस मूवी का कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्टेंट इसको रिलीज नहीं किए जा सकने की वजह बना था।

साल 2024 में आई फिल्म 'मंकी मैन' सुपरहिट रही थी। देव पटेल के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 100 करोड़ रुपये लागत आई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 290 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया गया था लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म भारत में कभी रिलीज ही नहीं हो सकी। विदेश में इस फिल्म को बेहिसाब प्यार मिला था और उसी वजह इसकी IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग तकरीबन 7 है। लेकिन आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं।

बड़ी मुश्किलों से पूरी हुई थी यह फिल्म फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले एक्टर विपिन शर्मा ने इसके बारे में बताया, “मंकी मैन, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि उस फिल्म में 95 पर टैलेंट भारतीय था और हम ही लोगों को फिल्म देखने का मौका नहीं मिला। जिस भी कारण से लेकिन वो यहां रिलीज नहीं हुई। हमने सबने इतनी मेहनत की, हम लोगों ने उसको पैनडेमिक के समय शूट किया 2020 में, उसके बाद 5-6 महीने हमने शूट किया जब हम एक आइलैंड पर रहे। उसके बाद दो-तीन साल उसके एडिट में लगे। फिल्म कहीं जा नहीं रही थी लेकिन फाइनली जॉर्डन पील तक पहुंची।”

क्यों भारत में रिलीज नहीं हुई यह फिल्म? विपिन शर्मा ने इसके बारे में कहा, "तब 3 साल शूट होने के बाद वो फिल्म रिलीज हुई और हम लोग यहां नहीं देख पा रहे हैं उसको यह बहुत ही दुखद है। बहुत दुखद है यार।" बता दें कि इस फिल्म की रॉटेन टमैटोज पर रेटिंग 88% रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं को इतने विवादित ढंग से पेश किया गया था कि यह आम जनता के लिए कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। फिल्म में एक धर्मगुरु को विलेन के तौर पर दिखाया गया है और इसमें कहानी का राइट विंग से भी कनेक्शन है।