Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'सीता रामम' के दीवानों के लिए परफेक्ट है साउथ की ये फिल्म, 8.1 रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

South Movie: अगर आपको साउथ की फिल्म ‘सीता रमम’ पसंद आई थी तो आपको साउथ की ये फिल्म भी पसंद आएगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

'सीता रामम' के दीवानों के लिए परफेक्ट है साउथ की ये फिल्म, 8.1 रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर

साल 2024 में एक बायोग्राफिकल एक्शन-ड्रामा फिल्म आई थी है। ये फिल्म भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट (44 राष्ट्रीय राइफल्स) के जांबाज मेजर मुकुंद वरदराजन की सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी पर बनी है। मेजर मुकुंद को जम्मू-कश्मीर में हुए एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।

फिल्म के बारे में

शिवकार्तिकेयन ने मेजर मुकुंद वरदराजन की भूमिका निभाई है। उनके करियर के लिए ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉमेडी इमेज से हटकर सीरियस और दमदार रोल प्ले किया है। वहीं साई पल्लवी ने मुकुंद की पत्नी इंदु रेबेका वर्गीस का किरदार निभाया है और उनके अभिनय को हर तरफ सराहा गया है। फिल्म में राहुल बोस और भुवन अरोड़ा भी मुख्य भूमिका में हैं।

ये भी पढ़ें:रामायण को लेकर बेताब फैंस, बनीं IMDb 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म

इस किताब पर बनी है फिल्म

ये फिल्म शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस: ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज' के एक अध्याय पर आधारित है। इस फिल्म को एक आम देशभक्ति फिल्म से जो चीज अलग बनाती है, वो है इसकी कहानी कहने का तरीका। ये पूरी कहानी मुकुंद की पत्नी इंदु के नजरिए से दिखाई गई है, जो अपने दिवंगत पति की तरफ से अशोक चक्र लेने के लिए नई दिल्ली जा रही है।

ये भी पढ़ें:PAK मूवी से लिया था यह सुपरहिट गाना, अनु मलिक ने ऐसा रीक्रिएट किया कि...

एक बेमिसाल लव स्टोरी

ये एक फौजी की पत्नी होने के दर्द, इंतजार और परमानेंट लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप की मुश्किलों को बखूबी बयां करती है। फिल्म का पहले हिस्सा में उनके कॉलेज के दिनों को दिखाया गया है। फिल्म का दूसरा हिस्सा जम्मू-कश्मीर के शोपियां के अशांत माहौल में शिफ्ट होता है। यहां मुकुंद अपनी काउंटर असॉल्ट टीम (CAT) का नेतृत्व करते हैं। वहीं कहानी खत्म साल 2014 के उस असली ऑपरेशन पर होती है, जहां मेजर मुकुंद और सिपाही विक्रम सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकियों के टॉप कमांडर्स को ढेर कर देते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:जुलाई का महीना होगा धमाकेदार, OTT पर रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में और सीरीज

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

दिवाली 2024 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रचे। महज 130 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 216 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 335 करोड़ रुपये रही।

फिल्म का नाम और ओटीटी

इस फिल्म का नाम 'अमरन' है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। अर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:‘स्कैम 1992’ जैसी ही हैं ये 5 सीरीज, 7 से ज्यादा है हर एक की आईएमडीबी रेटिंग
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
OTT Netflix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।