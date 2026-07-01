'सीता रामम' के दीवानों के लिए परफेक्ट है साउथ की ये फिल्म, 8.1 रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर
South Movie: अगर आपको साउथ की फिल्म ‘सीता रमम’ पसंद आई थी तो आपको साउथ की ये फिल्म भी पसंद आएगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
साल 2024 में एक बायोग्राफिकल एक्शन-ड्रामा फिल्म आई थी है। ये फिल्म भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट (44 राष्ट्रीय राइफल्स) के जांबाज मेजर मुकुंद वरदराजन की सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी पर बनी है। मेजर मुकुंद को जम्मू-कश्मीर में हुए एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था।
फिल्म के बारे में
शिवकार्तिकेयन ने मेजर मुकुंद वरदराजन की भूमिका निभाई है। उनके करियर के लिए ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉमेडी इमेज से हटकर सीरियस और दमदार रोल प्ले किया है। वहीं साई पल्लवी ने मुकुंद की पत्नी इंदु रेबेका वर्गीस का किरदार निभाया है और उनके अभिनय को हर तरफ सराहा गया है। फिल्म में राहुल बोस और भुवन अरोड़ा भी मुख्य भूमिका में हैं।
इस किताब पर बनी है फिल्म
ये फिल्म शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस: ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज' के एक अध्याय पर आधारित है। इस फिल्म को एक आम देशभक्ति फिल्म से जो चीज अलग बनाती है, वो है इसकी कहानी कहने का तरीका। ये पूरी कहानी मुकुंद की पत्नी इंदु के नजरिए से दिखाई गई है, जो अपने दिवंगत पति की तरफ से अशोक चक्र लेने के लिए नई दिल्ली जा रही है।
एक बेमिसाल लव स्टोरी
ये एक फौजी की पत्नी होने के दर्द, इंतजार और परमानेंट लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप की मुश्किलों को बखूबी बयां करती है। फिल्म का पहले हिस्सा में उनके कॉलेज के दिनों को दिखाया गया है। फिल्म का दूसरा हिस्सा जम्मू-कश्मीर के शोपियां के अशांत माहौल में शिफ्ट होता है। यहां मुकुंद अपनी काउंटर असॉल्ट टीम (CAT) का नेतृत्व करते हैं। वहीं कहानी खत्म साल 2014 के उस असली ऑपरेशन पर होती है, जहां मेजर मुकुंद और सिपाही विक्रम सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकियों के टॉप कमांडर्स को ढेर कर देते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं।
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
दिवाली 2024 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान रचे। महज 130 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 216 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 335 करोड़ रुपये रही।
फिल्म का नाम और ओटीटी
इस फिल्म का नाम 'अमरन' है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। अर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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