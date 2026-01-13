OTT पर सबसे ज्यादा क्या देख रहे लोग? फिल्मों से लेकर गेम्स तक, आ गई पिछले हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट

संक्षेप: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए कॉन्टेंट की जब लिस्ट बनाई गई तो फिल्में या कोई वेब सीरीज नहीं, बल्कि गेम्स टॉप 10 में पहले नंबर पर रहे। तो चलिए जानते हैं जनता की नब्ज, सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं लोग?

ओटीटी ने धीरे-धीरे सैटेलाइट चैनलों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। आज की तारीख में आप अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने पसंदीदा शोज और फिल्में कहीं पर भी अपनी मर्जी के समय पर बिना किसी विज्ञापन के एन्जॉय कर सकते हैं। यही वजह है कि सैलेटाइट चैनलों पर आने वाली लगभग सारी चीजें धीरे-दीरे ओटीटी पर शिफ्ट होने लगी हैं। सिर्फ टीवी शोज और फिल्में ही नहीं बल्कि क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक और WWE से लेकर डिस्कवरी चैनल तक सब कुछ ओटीटी पर शिफ्ट हो चुका है।

पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा क्या देखा गया? लेकिन जब सब कुछ ही ओटीटी पर आ गया है, तो ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि ओटीटी पर लोग सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए ऑरमैक्स मीडिया ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने सभी कैटेगरीज को एक साथ कंपेयर किया और खंगाला कि ओटीटी पर पिछले हफ्ते दर्शकों ने सबसे ज्यादा क्या देखा है? जवाब में जो टॉप 10 लिस्ट सामने आई उसमें टीवी सीरियल अनुपमा से लेकर रियलिटी शो स्पलिट्सविला तक और फिल्मों से लेकर गेम्स तक सामने आए।

टॉप 10 की लिस्ट में कौन-कौन से नाम? 1. जियो हॉटस्टार पर 'भारत बनाम न्यूजीलैंड' क्रिकेट सीरीज (सबसे ज्यादा देखा गया)

2. वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 - जियो हॉटस्टार पर

3. नागिन सीजन 7 - जियो हॉटस्टार पर

4. तारक मेहता का उल्टा चश्मा - यूट्यूब और सोनी लिव पर

5. लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 - जियो हॉटस्टार पर

6. हक - नेटफ्लिक्स पर

7. अनुपमा - जियो हॉटस्टार पर

8. दे दे प्यार दे 2 - नेटफ्लिक्स पर

9. अखंडा 2 - नेटफ्लिक्स पर

10. स्पलिट्सविला X6 - जियो हॉटस्टार पर (सबसे कम देखा गया)