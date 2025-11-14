शाहरुख खान को बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सेट से मोना सिंह ने कर दिया था बाहर, ये थी वजह

संक्षेप: बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नीता सिंह का किरदार निभाने वाली मोना सिंह ने सीरीज से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया क्यों उन्होंने शाहरुख खान से सेट से जाने के लिए कहा था।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्लॉट ट्विस्ट की सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली मोना सिंह ने सीरीज की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने शाहरुख खान से शूट के दौरान सेट से जाने के लिए कहा था। मोना सिंह ने बताया कि जब वो दुनिया हसीनों का मेला शूट कर रही थीं तब उन्होंने शाहरुख खान से सेट से जाने का अनुरोध किया था। मोना सिंह ने ऐसा करने का कारण भी बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाहरुख खान से सेट से जाने को कहा न्यूज 18 से खास बातचीत में मोना सिंह से पूछा गया कि क्या वो शूट के दौरान शाहरुख खान से मिली थीं। उन्होंने कहा, "बिल्कुल, वो सेट पर आया करते थे। यहां तक की जब हम सेट पर दुनिया हसीनों का मेला शूट कर रहे थे, वो वहां पर थे। मुझे याद हैं मैंने कहा था आप यहां नहीं हो सकते। मैं ये आपके सामने नहीं कर पाउंगी।" शाहरुख खान मोना की बात सुन हंस पड़े थे और उन्होंने मोना से पूछा था कि वो क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने मोना से कहा कि आपको प्रोफेशनल की तरह रहना होगा। लेकिन मोना ने जोर दिया और सेट से जाने के लिए कहा।

दुनिया हसीनों का मेला गाने पर क्या बोलीं मोना सिंह बॉबी देओल के गाने दुनिया हसीनों का मेला में मोना सिंह के चेहरे को डिजिटली इमपोज किया गया था। उस गाने के बारे में बात करते हुए मोना सिंह ने कहा, “मेरे डीएम्स दुनिया के हसीनों मीम्स से भरे थे। सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था-ट्रेंड कर रहा था। मेरी टीम ने मुझसे कहा कि आप इस गाने को इस्तेमाल करके कुछ पोस्ट क्यों नहीं करती हैं। मुझे लगा ठीक है, फ्लो के साथ जाते हैं। मुझे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत पसंद आई।”