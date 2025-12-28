कैंसिल कर दिया गया था मिर्जापुर का यह आइकॉनिक सीन, फिर अली फजल की जिद पर शूट किया गया

संक्षेप: Mirzapur Web Series: अली फजल ने बताया कि मिर्जापुर का वो सीन जो आइकॉनिक हो गया, वो असल में शूट ही नहीं होने वाला था। दिन ढलने लगा था और मेकर्स ने उस सीन की शूटिंग कैंसिल कर दी थी।

क्या आपको मालूम हो कि अली फजल को हिंदी की वर्लमाला नहीं याद थी। जी हां, जब उन्होंने अमेजन प्राइम की सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर का वो सीन किया, जिसमें वो शुक्ला को मारने के बाद उसे पूरी हिंदी वर्णमाला सुनाते हैं, तो वह सीन इसलिए लेट हुआ था, क्योंकि उन्हें अल्फाबेट याद नहीं थी। आलम यह था कि यह सीन कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन फिर अली फजल की वजह से यह आइकॉनिक सीन पॉसिबल हो पाया, जो मिर्जापुर के कुछ सबसे यादगार मोमेंट में से एक बन गया।

लगभग कैंसिल हो गया था यह सीन वेब सीरीज मिर्जापुर में गुड्डू भइया का रोल प्ले करने वाले एक्टर अली फजल ने मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत में कहा, "यह शॉट लेने के कुछ ही सेकंड पहले हमें बोल दिया गया था कि रोशनी कम होती जा रही है, अब टाइम नहीं है, तो यह वाला सीन कैंसिल है। किस्मत से उस दिन मैंने वो पूरी चीज याद कर ली थी।" अली फजल ने बताया कि उन्होंने मेकर्स पर जोर डाला कि वो एक बार यह सीन कर लें। अगर हो गया तो ठीक। मेकर्स इसे इसलिए टाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने यह सीन अलग तरह से करने का सोचा था।