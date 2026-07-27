OTT पर आ रही ‘मैं वापस आऊंगा’, जानें कब और कहां हो रही रिलीज
Main Vaapas Aaunga: मैं वापस आऊंगा अब ओटीटी पर आने जा रही है। इम्तियाज अली की इस फिल्म को बहुत प्यार मिला है। अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, तो अब इसे घर पर बैठकर देख सकते हैं।
इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा सिनेमाघरों में कमाल करने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। अगर इम्तियाज अली की फिल्म अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। इम्तियाज की फिल्म 7 अगस्त पर ओटीटी पर दस्तक देगी।
कब और कहां रिलीज हो रही मैं वापस आऊंगा?
इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह, जैसे कलाकार नजर आए थे। इम्तियाज की फिल्म को सिनेमाघरों में खूब पसंद किया गया था।
12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इम्तियाज अली की फिल्म
इम्तियाज अली की फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोज आई थीं जिसमें फिल्म देखते हुए दर्शकों को रोता हुआ देखा गया था। इम्तियाज अली खुद भी देश के अलग-अलग शहरों के सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद इम्तियाज अली दर्शकों से बात करते भी नजर आए थे।
क्या है मैं वापस आऊंगा का प्लॉट?
मैं वापस आऊंगा के प्लॉट की बात करें तो ये फिल्म बंटवारे की वजह से बिछड़े दो प्यार करने वालों की कहानी दिखाती है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने नसीरुद्दीन शाह के पोते का किरदार निभाया है, जो अपने दादा के लिए एक बार फिर बॉर्डर के उस पार जाता है। वेदांग रैना ने युवा नसीरुद्दीन शाह का किरदार निभाया है। वहीं, शरवरी वाघ ने वेदांग रैना के लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के जरिए ही पूरी कहानी आगे बढ़ती है। अपनी बाकी फिल्मों की तरह ही इम्तियाज अली ने इस फिल्म में प्यार की एक नई परिभाषा समझाई है। फिल्म की कहानी के साथ-साथ फिल्म के गानों को भी काफी पसंद किया जा रहा है।
मैं वापस आऊंगा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मैं वापस आऊंगा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने भारत में 64.65 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। पहले हफ्ते फिल्म ने 12.25 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 22.55 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे हफ्ते में 17.45 करोड़, चौथे हफ्ते 7.85 करोड़, 5वें हफ्ते 3.02 करोड़, छठे हफ्ते 1.32 करोड़, 43वें दिन फिल्म ने 7 लाख और 44वें दिन 16 लाख की कमाई की थी। फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत में फिल्म ने 70.17 करोड़ की कमाई की। दुनियाभर में फिल्म ने 90.47 करोड़ की कमाई की थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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