8.5 रेटिंग वाली इस सीरीज ने जीता 57वें IFFI में अवॉर्ड, कहानी ने छोड़ी थी छाप
57 वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में इस शानदार वेब सीरीज ने जीता अवॉर्ड। कहानी ने छोड़ी थी छाप, IMDB पर मिली 8.5 की शानदार रेटिंग। पहचानिए-
OTT पर शानदार सीरीज मौजूद हैं। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी, क्राइम, फैमिली ड्रामा। लेकिन 57 वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में एक ऐसी सीरीज की जीत हुई है जिसके बारे में चर्चाएं उतनी नहीं हुई।नसीरुद्दीन शाह और जिम सर्भ की वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' ने सभी को पछाड़ कर OTT पर बेस्ट वेब सीरीज का अवॉर्ड जीता है। इस सीरीज का डायरेक्शन रॉबी ग्रेवाल ने किया था। ये एक ओरिजिनल कहानी थी जिसे खूब प्यार मिला।
ये टाइटन स्टोरी बनी इस साल बेस्ट सीरीज
'मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' में टाइटन ब्रांड बनने की कहानी दिखाई गई है। कैसे एक छोटा सा बिजनेस आईडिया इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। ये उस समय किसी ने सोचा नहीं था। इस जीत पर अपना रिएक्शन देते हुए ऑलमाइटी मोशन पिक्चर की फाउंडर प्रभलीन संधू ने खुशी जताई है, उन्होंने कहा, ‘ऑलमाइटी मोशन पिक्चर में हम सभी के लिए यह बहुत बड़े सम्मान की बात है। 'मेड इन इंडिया - ए टाइटन स्टोरी' को तैयार करने का सफर पांच साल लंबा रहा है। IFFI में यह सम्मान मिलना, इस पूरे सफर को और भी खास बना देता है।’ उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया है।
2026 की सबसे शानदार बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज
मेड इन इंडिया: ए टाइटल स्टोरी साल 2026 की सबसे शानदार बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज में से एक है। इस सीरीज को MX प्लेयर पर और अमेज़न वीडियो पर स्ट्रीम किया गया था। इसके टोटल 6 एपिसोड थे। ये सीरीज विनय कामत की किताब टाइटन: इनसाइड इंडिया'ज मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड से इंस्पायर्ड है। कैसे एक नाम टाइटन ब्रांड बन गया इसमें दिखाया गया है। नसीरुद्दीन शाह और जिम सर्भ जैसे एक्टर्स ने शानदार काम किया है। इस सीरीज की कहानी की शुरुआत 1970 के टाइटन के दौर से बनने से शुरू होती है। जेरक्सेस देसाई और उनकी टीम एक ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं।
IMDB पर मिली शानदार रेटिंग
सीरीज में नसीरुद्दीन शाह ने JRD टाटा का किरदार निभाया है। इस सीरीज का हर एपिसोड इतना खास है कि आप एक भी सीन को स्किप नहीं कर पाएंगे। IMDB रेटिंग की बात करें तो इसे 8.5 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। सीरीज की कास्ट की बात करें तो जिम सर्भ और नसीरुद्दीन शाह के अलावा वैभव तत्ववाडी, नमिता दुबे, जॉय सेनगुप्ता, अश्वाथ भट्टम विरफ पटेल जैसे एक्टर्स ने काम किया है।
हाल में आई इन बायोग्राफिकल फिल्मों और सीरीज को पसंद किया गया
इस साल कई बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्में और सीरीज आई हैं। हाल फिल्म प्रहार, GDN, ऑपरेशन सफेद सागर को पसंद किया गया। इस साल ऑडियंस को OTT पर शानदार कंटेंट देखने को मिला है। इन सबसे आगे मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी बनी हुई है। अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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