लस्ट स्टोरीज वापस आ रहा है तीसरे सीजन के साथ, जानें नेटफ्लिक्स पर कब देसी दस्तक

संक्षेप: नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज लस्ट स्टोरीज जिसके 2 पार्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, अब इसका तीसरा सीजन आ रहा है और वो भी कुछ नए स्टार्स के साथ।

नेटफ्लिक्स इंडिया की पॉपुलर सीरीज लस्ट स्टोरीज का तीसरा पार्ट आ रहा है। फिल्म के दोनों सक्सेसफुल पार्ट के बाद अब तीसरा पार्ट आ रहा है और इसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस बार लस्ट स्टोरीज 3 में 4 शॉर्ट फिल्मों को दिखाया गया है जिसमें विक्रमादित्य मोटवानी, शकुन बत्रा, किरण राव और विशाल भारद्वाज की फिल्में होंगी।

किन डायरेक्टर ने की है डायरेक्ट वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विक्रमादित्य मोटवानी की शॉर्ट फिल्म में नजर आएंगे। शकुन बत्रा की शॉर्ट फिल्म में अली फजल और राधिका मदान नजर आएंगे। लापता लेडीज किरण राव की फिल्म में गुरफतेह पीरजादा और न्यूकमर सना थम्पी होंगे और विशाल भारद्वाज में अदिति राव हैदरी नजर आएंगी।

दोनों पार्ट को तो अब तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब भी नेटफ्लिक्स पर इन लस्ट स्टोरीज के दोनों पार्ट को देखा जाता है, लेकिन देखते हैं तीसरा पार्ट पहले पार्ट जैसा कमाल दिखा पाता है कि नहीं।

कब रिलीज हो सकती है लस्ट स्टोरीज 3 चारों शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग पूरी हो गई है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। लस्ट स्टोरीज 3 इसी साल मिड तक रिलीज हो सकती है। लस्ट स्टोरीज को रोनी स्क्रूवाला के आरएसवीपी मूवीज और आशी दुआ के फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट बैनर्स तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। यह नेटफ्लिक्स इंडिया की पहली ऐसी एंथोलॉजी है जिसके तीन सीजन हैं।

लस्ट स्टोरीज 2 बता दें कि लस्ट स्टोरीज 2 को अमित रविंद्रनाथ शर्मा, कोंकणा सेनशर्मा, आर बल्कि और सुजॉय घोष ने डायरेक्ट किया था और इसमें अमृता सुभाष, अंगद बेदी, मृणाल ठाकुर, काजोल, नीना गुप्ता, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, तिलोत्तमा शोम, कुमुद मिश्रा थे। यह सीरीज 2023 में आई थी।