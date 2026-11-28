Love, Scam Aur Dhokha: क्या टलेगी सुकेश चंद्रशेखर पर बनी सीरीज की रिलीज डेट? सरकार ने नेटफ्लिक्स से मांगा जवाब
Netflix Crime Documentary: नेटफ्लिक्स ने ठग सुकेश चंद्रशेखर के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया है। हालांकि, अब इस डॉक्यूमेंट्री रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से इस सीरीज को लेकर सवाल किया है।
ठग सुकेश चंद्रशेखर के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ‘लव स्कैम और धोखा-द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी’ का नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया था। ये डॉक्यूमेंट्री 18 दिसंबर को रिलीज होनी है, लेकिन रिलीज से पहले ही इस सीरीज को लेकर विवाद हो गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने इस डॉक्यूमेंट्री रिलीज को लेकर सवाल उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मिली आपत्तियों के बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स से 7 दिन में जवाब मांगा है।
मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से मांगा है जवाब
मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से कहा है कि वह चंद्रशेखर की ओर से सौंपे गए प्रतिवेदन पर विचार करें और सात दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा है। ये घटना नेटफ्लिक्स के सीरीज ऐलान के दो दिन बाद सामने आई है।
सुकेश चंद्रशेखर ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज पर जताई आपत्ति
दरअसल, सुकेश चंद्रशेखर की ओर से वकील अनंत मलिक ने मांग की है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज तब तक रोक दी जाए, जब तक फिल्म में दिखाए गए मामलों से जुड़े आपराधिक मुकदमों में सबूत पेश नहीं हो जाते। नोटिस में कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक तरह से सार्वजनिक मुकदमे जैसी है। वकील का आरोप है कि फिल्म बनाने वालों ने सुकेश से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क तक नहीं किया। ऐसे में उनकी बात सुने बिना कहानी दिखाना एकतरफा है।
सुकेश ने मांग की है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज टाल दी जाए और रिलीज से पहले उन्हें इसे देखने का मौका दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मेकर्स से लिखित आश्वासन मांगा है कि संबंधित मामलों की अदालती कार्यवाही पूरी होने तक डॉक्यूमेंट्री और उसके ट्रेलर रिलीज नहीं किए जाएंगे।
कब रिलीज होनी है डॉक्यूमेंट्री?
लव स्कैम और धोखा-द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी 18 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी है। इसका निर्देशन मौमिता सेन और नियंथा शेखर ने किया है। चांदनी अहलावत डाबस इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जबकि करण राणा को-डायरेक्टर हैं।
नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया है डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट लुक
नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज का पहला लुक भी जारी कर दिया है। पोस्टर में गोल्डन और ब्लैक रंग का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टर के बीच में सुकेश की आधी तस्वीर नजर आ रही है। उसके अलावा पूरा पोस्टर पीले-गोल्डन रंग का है। इसके अलावा पोस्टर पर सीरीज से जुड़ी जानकारी दी गई है।
इस पोस्ट को शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन लिखा- साजिशें। घोटाले। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नई डॉक्यूमेंट्री, 'लव, स्कैम और धोखा - द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' देखें, जो 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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