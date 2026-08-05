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Lock Upp: श्रेया कालरा ने जीता नेटफ्लिक्स का लॉकअप, शिवांगी जोशी को हराया

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Lock Upp Winner Name Announced: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप के विनर के नाम का ऐलान हो गया है। श्रेया कालरा ने इस रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम की है। 

Shreya Kalra Wins Lock Upp Trophy
श्रेया कालरा ने अपने नाम की लॉकअप की ट्रॉफी

फराह खान और रितेश देशमुख के रियलिटी शो लॉकअप की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम की है। ट्रॉफी के साथ-साथ श्रेया ने 1 करोड़ की धनराशि भी अपने नाम की है। शो की फर्स्ट रनर अप शिवांगी जोशी रहीं। नेटफ्लिक्स के इस शो में काफी बवाल देखने को मिला। इस शो में टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया के सेलेब्स ने ऐसे-ऐसे खुलासे किए जिसको जानकर हर कोई हैरान रह गया।

शिवांगी और श्रेया का शो के दौरान कैसा था रिश्ता?

श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी को हराया है। शो के दौरान इन दोनों के रिश्तों की बात करें तो दोनों शुरुआत में तो दोस्त थीं। लेकिन शो जैसे-जैसे आगे बढ़ा शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा के बीच लड़ाई होती चली गई। शो के अंत तक श्रेया और शिवांगी जोशी के रिश्ते में तनाव रहा।

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शिवांगी जोशी की दोस्ती पर उठे सवाल

फाइनल एपिसोड में देश के जाने-माने मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया पर्सनालिटी और रियलिटी टीवी स्टार्स पहुंचे। उन्होंने कंटेस्टेंट्स से सवाल जवाब किए। शिवांगी जोशी से उनकी दोस्ती को लेकर सवाल किया गया। एक रिपोर्टर ने शिवांगी से कहा कि उन्हें फाइनल में जगह हर्षद की वजह से खैरात में मिली है।

श्रेया पर भड़के जूरी के लोग

जूरी में आए लोगों ने श्रेया कालरा के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। एक जूरी के सदस्य ने कहा कि अगर श्रेया ये शो जीतती हैं तो ये बहुत गलत उदाहरण होगा। उन्होंने कहा कि श्रेया पूरे शो में नागिन की भूमिका में नजर आई हैं। उन्होंने केवल पूरे शो में जहर उगला है।

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प्रिंस नरूला ने की श्रेया कालरा की तारीफ

प्रिंस नरूला ने श्रेया कालरा की तारीफ की उन्होंने कहा कि श्रेया ने बहुत अच्छा गेम खेला। प्रिंस ने कहा कि गेम में कोई सही गलत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको विलेन बता रहा है, तो हीरो यहां पर कोई भी नहीं है।

टॉप 3 में पहुंचे ये कंटेस्टेंट

अगर शो के टॉप कंटेस्टेंट की बात करें तो इस शो में आखिरी पांच में शिवांगी जोशी, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे और योगेश रावत टिके रहे। इसके बाद एक-एक करके लोग निकले। टॉप 3 तक केवल श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी और योगेश रावत पहुंचे।

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लॉकअप में नजर आए थे ये चेहरे

नेटफ्लिक्स पर लॉकअप की शुरुआत 27 जून को हुई थी। शुरुआत के साथ ही ये रियलिटी शो नेटफ्लिक्स टॉप 10 में लगातार अपनी जगह बनाए हुए था। इस शो में सूफी मोतीवाला, राम कपूर, शिल्पा शिंदे (वाइल्ड कार्ड), आकांक्षा चमोला, वरुण यादव, शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, माधुरी जैन, पामेला, धीरज धूपर, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, हर्षद चोपड़ा, श्रेष्ठा अय्यर, रियाज अली और सुनीता आहूजा जैसे सेलेब्स नजर आए थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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