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'बैंड बजा दिया तूने', पत्नी आकांक्षा से बोले गौरव, एक दूसरे को देख इमोशनल हुआ कपल

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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गौरव खन्ना लॉकअप में पहुंचने वाले हैं। उनका प्रोमो वीडियो भी सामने आ गया है। गौरव खन्ना को अपने सामने देख आकांक्षा चमोला इमोशनल हो गईं। प्रोमो में देखने को मिला कि गौरव खन्ना आकांक्षा से कहते हैं कि उन्होंने बैंड बजा दी। 

'बैंड बजा दिया तूने', पत्नी आकांक्षा से बोले गौरव, एक दूसरे को देख इमोशनल हुआ कपल

नेटफ्लिक्स की सीरीज लॉकअप का आज का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। श्रेया और आकांक्षा चौधरी में काफी तगड़ी लड़ाई देखने को मिली। इस लड़ाई के दौरान आकांक्षा के चेहरे पर चोट लग गई जिसके बाद आंकाक्षा ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने जेल के अंदर बवाल कर दिया। श्रेया का बिस्तर उन्होंने बेड से हटाकर नींचे फेंक दिया। वहीं, माधुरी के बेड को गीला कर दिया। आकांक्षा की हरकत देख आज हर कोई हैरान रह गया।

आज जेल में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा

इसके अलावा आकांक्षा ने श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे पर पर्सनल हमले भी किए। उन्होंने शिल्पा को कहा कि उनके बच्चे होते तो उन्हें समझ आता की किया बीतती है। वहीं, श्रेया को उन्होंने कहा कि वो उनके सारे राज खोल देंगी। क्या वो बताएं कि उनके बाहर कितने सुगर डैडी है। आज जेल में मचे बवाल के बाद फराह खान जब आईं तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जो किया उसके लिए उन लोगों को ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मचे बवाल पर जजमेंट डे पर बात होगी।

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आकांक्षा से मिलने पहुंचे गौरव खन्ना

आज मचे बवाल के बाद के एपिसोड में विजिटर्स आएंगे। शो का जो प्रोमो आया है उसमें विजटर के तौर पर गौरव खन्ना अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे। गौरव खन्ना की एंट्री किसी हीरो से कम नहीं दिखाई गई। गौरव खन्ना का चेहरा रिवील करते हुए बैकग्राउंड में उनकी ही आवाज आ रही होती है। गौरव कहते हैं - एक समंदर है जो काबू में है। एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता है। एक उम्र बितानी है उसके बगैर..और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता।

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गौरव वाले एपिसोड के लिए हर कोई उत्साहित

इसके बाद गौरव खन्ना कैदियों के पास चलकर आते हैं। गौरव खन्ना आकांक्षा की सेल के पास रुकते हैं और कहते हैं- बैंड बजा दिया तूने। वीडियो में दिखता है कि गौरव के इस डायलोग के बाद आकांक्षा इमोशनल हो जाती हैं और अपने आंसू पोछती हैं। कल के एपिसोड पर सभी री नजरें टिकी हैं। आकांक्षा ने इसी शो पर बताया कि वो और गौरव खन्ना पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। ऐसे में अब गौरव इस बारे में आकर क्या बात करेंगे, इसे जानने के लिए हर कोई उत्साहित है।

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बता दें, आकांक्षा ने साफ कर दिया है कि गौरव से तलाक लेने के बाद वो दोबारा शादी नहीं करेंगी। आकांक्ष आज के एपिसोड में राम कपूर से इस बारे में बात करती नजर आई थीं। वो राम कपूर से कह रही थीं कि यहां से निकलने के बाद वो पूरी तरह अकेले रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो उनके पास इंडस्ट्री में काम के लिए सुझाव मांगने आएंगी। राम कपूर आकांक्षा को सपोर्ट करते भी नजर आए।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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