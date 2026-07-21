Lock Upp 2 : शिल्पा शिंदे से टक्कर लेने आएंगी हिना खान, होने वाले हैं बड़े हंगामे
हिना खान और शिल्पा शिंदे की कोल्ड वॉर के बारे में तो जब जानते ही हैं। लेकिन अब ये वॉर और बढ़ सकती है क्योंकि लॉक अप 2 में हिना खान आने वाली हैं।
लॉक अप 2 शो काफी चर्चा में है। शो में हर दिन नया ड्रामा होता रहता है। शो में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है। लेकिन इस बीच एक नई रिपोर्ट आई है कि हिना खान शो में एंट्री ले सकती है। हालांकि वह बतौर कंटेस्टेंट नहीं बल्कि स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर आएंगी। इतना ही नहीं रिपोर्ट यह भी है कि वह शो में आने के बाद उनकी और शिल्पा शिंदे की टक्कर देखने को मिलेगी।
शिल्पा और हिना की होगी टक्कर
इंडिया फोर्म रिपोर्ट के मुताबिक हिना शो में उर्फी जावेद के साथ आने वाली हैं बतौर स्पेशल गेस्ट। सोर्स ने यह भी बताया कि हिना और शिल्पा का बड़ा क्लैश हो सकता है। वैसे अभी तक शो के मेकर्स की तरफ से इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। अभी दर्शकों को इंतजार करना होगा कि शो में क्या होता है।
काफी पुरानी चल रही है वॉर
बता दें कि शिल्पा और हिना के बीच बिग बॉस 11 से टक्कर चल रही है। शो के दौरान दोनों के बीच काफी विवाद होते थे। वहीं फिर जब हाल ही में शिल्पा शिंदे ने ये खुलासा किया कि उन्होंने भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था।
इस पर हिना ने सोशल मीडिया पर इसे शर्मनाक बताया था और कहा था कि वो प्रोड्यूसर असल में विक्टिं थे और उन्होंने प्रोड्यूसर पर भी सवाल खड़ा किया कि आखिर क्यों उन्होंने शिल्पा के साथ दोबारा काम किया।
वहीं शिल्पा ने फिर हिना पर तंज कसा था और कहा था कि एक्ट्रेस ने अपनी बीमारी और पर्सनल लॉस को पब्लिसिटी के लिए यूज किया था। हिना ने फिर कहा था कि सभी आरोपियों को रिहा कर दो, अगर वो ये बोल देते हैं कि हमने आरोप लगाए हैं।
लॉक अब 2 से कौन हुए बाहर और कौन हैं अब भी शो में
लॉक अप 2 की बात करें तो इस शो से अब तक श्रेष्ठ अय्यर, सुनीता आहूजा, रियाज अली, माधुरी जैन ग्रोवर और योगेश रावत बाहर हो गए हैं। वहीं अब शो में शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर, आकांक्षा चमोला, सूफी मोतीवाला, श्रेया कालरा, आकांक्षा चौधरी, पामेला सेरेना हैं।
द रेबेल किड आएंगी शो में
वहीं ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि द रेबेल किड से पॉपुलर अपूर्व मखिजा शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली हैं। लॉक अप शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और इसके नए एपिसोड शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे आता है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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