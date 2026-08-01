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OTT New Release: कैसी है सोनी लिव की लेजेंड ऑफ कर्ण, पहले दो एपिसोड में क्या-क्या दिखा?

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Sony Liv Series: सोनी लिव पर लेजेंड ऑफ कर्ण के दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इस वीकेंड पर आप इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। लेजेंड ऑफ कर्ण एक एनिमेटेड सीरीज है। आइए जानते हैं कैसी है सीरीज। 

Legend of Karan
लेजेंड ऑफ कर्ण

अगर आप वीकेंड पर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो आप सोनी लिव की सीरीज लेजेंड ऑफ कर्ण देख सकते हैं। इस सीरीज के अभी दो एपिसोड्स रिलीज हुए हैं। हर शुक्रवार को सीरीज के नए एपिसोड्स रिलीज होंगे। लेजेंड ऑफ कर्ण एक एनिमेटेड सीरीज है जो महाभारत के योद्धा कर्ण की कहानी को दिखाती है।

लेजेंड ऑफ कर्ण: पहले एपिसोड में क्या है?

लेजेंड्स ऑफ कर्ण के पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में दुर्योधन कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना देते हैं ताकि अर्जुन और कर्ण युद्ध लड़ सकें।

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लेजेंड ऑफ कर्ण: दूसरे एपिसोड में क्या है?

वहीं, शो के दूसरे एपिसोड में कुंति कर्ण के पैदा होने की सच्चाई को बताती नजर आती हैं। वो बताती हैं कि कैसे शादी से पहले भूल में एक मंत्र जाप करके उनके और सूर्य देव के बेटे कर्ण का जन्म हुआ। इसी एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि योद्धा कर्ण कैसे एक सूतपुत्र बन जाते हैं। दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंग प्रदेश देने के लिए उसके पिता भी उसका साथ देते हैं।

सीरीज में हैं कितने एपिसोड्स?

लेजेंड ऑफ कर्ण के टोटल पांच एपिसोड होंगे। इन एपिसोड्स को आप बिंज वॉच भी कर सकते हैं। अगर आपको महाभारत की कहानियों में रुचि है तो सोनी लिव की ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। पांच एपिसोड्स वाली ये सीरीज कर्ण के राजा बनने और दुर्योधन के प्रति अपनी ईमानदारी और निष्ठा को साबित करने की कहानी को दिखाती है।

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लेजेंड ऑफ कर्ण को 7 भाषाओं में किया गया है रिलीज

बात करें अगर सीरीज के एनिमेशन की तो इसका एनिमेशन भी आपको खूब पसंद आनेवाला है। चाहे सीरीज के किरदार हों, युद्ध भूमि हो या महल, इमन सब चीजों को एक शानदार एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है। लेजेंड ऑफ कर्ण को 7 भाषाओं में रिलीज किया गया है। इस सीरीज को हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और मराठी भाषा में देखा जा सकता है।

फिल्म किसने की है डायरेक्ट?

इस सीरीज के डायरेक्शन की बात करें तो इसे जीवन जे. कांग और नवीन जॉन ने डायरेक्ट किया है। वहीं, इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है शरद देवराजन, जीवन जे. कांग और शेख मकबूल ने।

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लेजेंड ऑफ कर्ण देखें या नहीं?

महाभारत पर कई अलग-अलग शोज प्रसारित हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम शोज हैं जो महाभारत के किरदार कर्ण की कहानी पर फोकस रखकर बनाए गए हैं। लेजेंड ऑफ कर्ण वैसा ही एक शो है। अगर आपको कर्ण के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो ये शो आपको जरूर देखना चाहिए।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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