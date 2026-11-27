क्योंकि सास भी कभी बहू फेम एक्टर अमर उपाध्याय के हाथ लगा रियलिटी शो, ‘एलायंस’ सीजन 2 में आ सकते हैं नजर
Prime Video Reality Show: ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में मिहिर का किरदार निभाने वाले अमर उपाध्याय अब प्राइम वीडियो के एक रियलिटी शो में नजर आएंगे। इस रियलिटी शो का नाम एलायंस है।
प्राइम वीडियो पर जून में एक नया रियलिटी शो शुरू हुआ था। इस शो का नाम था ‘एलायंस’। शो के पहले सीजन की विनर मिनी माथुर बनी थीं। अब इस शो के दूसरे सीजन की चर्चा है। इसी के साथ सीजन 2 के पहले कंटेस्टेंट के नाम की भी चर्चा होने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजन 2 में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ फेम एक्टर अमर उपाध्याय नजर आएंगे।
कब से शुरू होगा सीजन 2?
Variety India की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर ने दूसरे सीजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सीजन 2 14 जनवरी, 2027 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। हालांकि, अभी एक्टर या मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
अमर उपाध्याय इन दो रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं
अगर अमर इस रियलिटी शो में हिस्सा लेते हैं, तो ये पहली बार नहीं होगा जब वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा होंगे। इससे पहले अमर दो रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुके हैं। अमर 'बिग बॉस'सीजन 5 में नजर आए थे। वो चौथे रनर अप बने थे। इसके अलावा, साल 2013 में आए रियलिटी शो ‘वेलकम- बाजी मेहमान नवाजी’ की में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस शो को राम कपूर ने होस्ट किया था। ये एक सेलिब्रिटी कुकिंग शो था।
मिहिर के किरदार से मिली थी घर-घर में पहचान
अमर उपाध्याय की बात करें तो उन्होंने एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर के किरदार से घर-घर में पहचान मिली। उनका ये किरदार भारतीय महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा शो माना जाता है। ये शो साल 2000 से 2008 के बीच टीवी पर प्रसारित हुआ था।
प्राइम वीडियो के शो एलायंस सीजन 1 के बारे में
‘एलायंस’ की बात करें तो शो के पहले सीजन को कुणाल खेमू ने होस्ट किया था। इस शो में कंटेस्टेंट्स को टीमों में बांटा गया था। उनके सामने शो को जीतने के लिए चुनौतियां रखी गई थीं। इस शो में सलमान खान के भाई सोहेल खान ने भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा पहले सीजन में अली गोनी, सीमा सजदेह, बाली, निखिल चिनप्पा, मिनी माथुर, कुशाल टंडन और अरसलान गोनी जैसे कलाकार नजर आए थे। मिनी माथुर ने सीजन 1 का खिताब अपने नाम किया था। उन्हें 50 लाख रुपये की इनामी राशि मिली थी। अली गोनी और रूही दोसानी भी फाइनल में पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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