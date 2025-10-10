Kubbra Sait Reacts To Dhanashree Verma And Yuzvendra Chahal Divorce He Is Very Important Part Of Society धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक पर कुब्रा सैत बोलीं- वह हमारी सोसाइटी के..., Web-series Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजKubbra Sait Reacts To Dhanashree Verma And Yuzvendra Chahal Divorce He Is Very Important Part Of Society

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक को काफी समय हो गया है, लेकिन अब भी दोनों को लेकर काफी चर्चा होती है। अब दोनों के तलाक को लेकर कुब्रा सैत ने अपनी बात रखी है जो शो राइज एंड फॉल में नजर आई थीं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 11:26 AM
कुब्रा सैत शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट आई थीं, हालांकि वह अब शो से बाहर हो गई हैं। इस शो में धनश्री वर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई कमेंट कर रही हैं जो काफी चर्चा में है। अब शो से बाहर आने के बाद कुब्रा ने धनश्री और युजवेंद्र चहल के तलाक को लेकर अपनी बात रखी है।

क्या बोलीं कुब्रा

कुब्रा ने कहा, ‘जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और हमारी सोसाइटी और इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण इंसान हैं। दो इंसान का जो मामला है वो उन दोनों के बीच ही होना चाहिए। अगर हम एक इंसान को गलत और दूसरे को सही बोलेंगे तो ये गलत है क्योंकि हम उनकी शादी में नहीं थे। पहले आप मुझे बताएं कि क्या आपको उनकी शादी का इन्विटेशन मिला था? क्या आपको उनके तलाक का इन्विटेशन मिला था?’

धनश्री और अरबाज की लड़ाई

वैसे बता दें कि इस शो में धनश्री और अरबाज पटेल के बॉन्ड को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि निक्की तंबोली की एंट्री के बाद अरबाज और धनश्री के बीच काफी लड़ाई हुई।

एक एपिसोड के दौरान धनश्री ने कहा था, ‘अरबाज मैं हमेशा आपके साथ खड़ी थी। कम से आप थैंक्यू तो बोल सकते हो। आप इतना तो बोल सकते थे।’

धनश्री ने चहल पर लगाए चीटिंग के आरोप

वैसे इसी शो के दौरान धनश्री ने चहल पर चीटिंग का आरोप लगाया था। धनश्री ने कहा था कि शादी के 2 महीने बाद चहल ने उन्हें चीट किया था। हालांकि चहल ने इस आरोप को साफ गलत बताया। उन्होंने कहा चीट किया होता तो इतना लंबा रिलेशन नहीं चलता।

dhanashree verma Yuzvendra Chahal

