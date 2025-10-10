धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक पर कुब्रा सैत बोलीं- वह हमारी सोसाइटी के...

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक को काफी समय हो गया है, लेकिन अब भी दोनों को लेकर काफी चर्चा होती है। अब दोनों के तलाक को लेकर कुब्रा सैत ने अपनी बात रखी है जो शो राइज एंड फॉल में नजर आई थीं।

कुब्रा सैत शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट आई थीं, हालांकि वह अब शो से बाहर हो गई हैं। इस शो में धनश्री वर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई कमेंट कर रही हैं जो काफी चर्चा में है। अब शो से बाहर आने के बाद कुब्रा ने धनश्री और युजवेंद्र चहल के तलाक को लेकर अपनी बात रखी है।

क्या बोलीं कुब्रा कुब्रा ने कहा, ‘जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और हमारी सोसाइटी और इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण इंसान हैं। दो इंसान का जो मामला है वो उन दोनों के बीच ही होना चाहिए। अगर हम एक इंसान को गलत और दूसरे को सही बोलेंगे तो ये गलत है क्योंकि हम उनकी शादी में नहीं थे। पहले आप मुझे बताएं कि क्या आपको उनकी शादी का इन्विटेशन मिला था? क्या आपको उनके तलाक का इन्विटेशन मिला था?’

धनश्री और अरबाज की लड़ाई वैसे बता दें कि इस शो में धनश्री और अरबाज पटेल के बॉन्ड को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि निक्की तंबोली की एंट्री के बाद अरबाज और धनश्री के बीच काफी लड़ाई हुई।

एक एपिसोड के दौरान धनश्री ने कहा था, ‘अरबाज मैं हमेशा आपके साथ खड़ी थी। कम से आप थैंक्यू तो बोल सकते हो। आप इतना तो बोल सकते थे।’