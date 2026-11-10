Koffee With Karan 9:कियारा-सिद्धार्थ की शादी में करण जौहर ने शाहिद को दिया था धक्का, अकेले स्टेज पर किया डांस
कॉफी विद करण के नए एपिसोड में कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा गेस्ट बनकर आने वाले हैं। शो का प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो को देखने के बाद लोग एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं।
कॉफी विद करण सीजन 9 के नए एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस बार शो पर कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा गेस्ट बनकर आने वाले हैं। इस प्रोमो में दोनों एक्टर्स के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। साथ ही एक्टर्स की शादी वाले दिनइस खास एपिसोड में करण, सिद्धार्थ और कियारा से उनकी शादीशुदा जिंदगी, बेटी और आने वाले नन्हे मेहमान से जुड़े सवाल करते दिखेंगे। ये पहला मौका होगा जब कपल इस शो पर एक साथ नजर आएंगे।
कियारा और सिद्धार्थ होंगे करण के शो के गेस्ट
इस प्रोमो में, कियारा और सिद्धार्थ अपनी शादी वाले दिन के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। कियारा बताती हैं कि करण उनकी शादी में डांस कर रहे थे, तभी शाहिद कपूर स्टेज पर उनका साथ देने पहुंचे। लेकिन करण ने उन्हें धक्का मारकर स्टेज से दूर कर दिया। ये मजाकिया बातचीत अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। करण आगे सिद्धार्थ और कियारा से सवाल करते हैं कि क्या वो किसी फिल्म के किरदार को अपनी निजी जिंदगी में निभाते हैं। इसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि वो अपने काम को घर तक नहीं लेकर आते, बेडरूम तक तो बिल्कुल नहीं।
कियारा और सिद्धार्थ के इस प्रोमो पर यूजर्स का रिएक्शन
कॉफी विद करण के इस प्रोमो पर कई यूजर्स ने अपन रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा कि वो सिद्धार्थ और कियारा वाले एपिसोड का इंतजार कर रहे थे। एक अन्य यूजर ने बताया कि ये करण जौहर के इस सीजन का बेस्ट एपिसोड होने वाला है। वहीं कुछ यूजर्स ने दोनों को इंडस्ट्री की बेस्ट जोड़ी बताया। यूजर्स ने लिखा ये एपिसोड खास होने वाला है।
कियारा और सिद्धार्थ की शादी और बच्चे
बता दें, सिद्धार्थ और कियारा अडवाणी फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने साल 2021 में अपने रिश्ते को दोस्ती से कुछ ज्यादा बताया। साल 2023 में स्टार कपल ने राजस्थान के जैसलमेर में शादी कर ली। शादी के बाद पिछले साल एक्ट्रेस ने बेटी सराहा को जन्म दिया और अब फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। कपल ने हाल में जानकारी दी थी कि वो दूसरे बच्चे के का स्वागत करने वाले हैं। करण के शो पर भी कियारा को बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए देखा जा सकता है।
कियारा और सिद्धार्थ की फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा को हाल में फिल्म टॉक्सिक में देखा गया था। ऐसी रिपोर्ट थीं कि एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान फिल्म की शूटिंग शुरू की थी और बेटी के जन्म के बाद भी कुछ हिस्से शूट किए। इससे पहले एक्ट्रेस ने वॉर 2 में भी अच्छा काम किया था। हालांकि, ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिलहाल एक्ट्रेस काम से ब्रेक लेकर अपना बेबी मून पीरियड टाइम एन्जॉय कर रही हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा को हाल में आई फिल्म द वन में देखा गया था। अब आने वाले दिनों में एक्टर्स की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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