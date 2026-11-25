Koffee With Karan 9: अक्षय कुमार ने 68 हजार रुपये न मिलने पर खड़ा किया था हंगामा, प्रोड्यूसर के घर पहुंचे और…
अक्षय कुमार ने कॉफी विद करण 9 में बताया कि कैसे एक बार प्रोड्यूसर ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे तो वह उनके घर ही चले गए थे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
करण जौहर के शो कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में अक्षय कुमार और रवि किशन बतौर गेस्ट बनकर आए। इस दौरान करण और रवि ने करण के साथ खूब मस्ती की। दोनों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कई ऐसे राज खोले जो आज तक उन्होंने कभी शेयर नहीं किए।
अक्षय ने निकाला रवि का इमोशनल साइड
दरअसल, करण जौहर, रवि किशन से उनके वायरल मीम और जेन जी फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं तभी अक्षय बोलते हैं कि सबने इनका फनी साइड देखा है, लेकिन इनका एक इमोशनल साइड भी है जो कम लोग जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सबको बताएं।
जब पिता से पिटे थे रवि किशन
रवि बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने एक एक्ट परफॉर्म किया था तो उनके पिता ने उन्हें बहुत मारा था और कहा था कि नचनिया बनेगा। वह इतना गुस्सा हुए थे कि मुझे जान से मार देते। लेकिन फिर मेरी मां ने मुझे वहां से भेजा।
जब प्रोड्यूसर ने नहीं दिए पैसे और रोए रवि किशन
रवि ने फिर एक किस्सा बताया जब प्रोड्यूसर ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। रवि ने बताया कि उन्होंने एक फिल्म की थी उधार की जिंदगी। इस फिल्म में काजोल थीं। रवि ने बताया कि प्रोड्यूसर ने कहा था कि वह उन्हें 1.8 लाख रुपये देंगे। लेकिन दिए सिर्फ 8 हजार। रवि ने कहा कि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत थी। उनकी एक जमीन गिरवी थी और उन्होंने अपने पिता को कहा था कि वह पैसे देंगे तो फिर रवि ने जब प्रोड्यूसर से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पैसे दूंगा तो मैं रोल काट दूंगा। मैंने कहा कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए आप सीन रहने दो।
रवि ने फिर बताया कि वह बैंडस्टैंड पर गए और हेलमेट पहना और रोने लगे।
अक्षय फिर पूछते हैं कि तुमने पैसे नहीं लिए? रवि ने कहा नहीं तो इसके बाद फिर अक्षय अपना किस्सा शेयर करते हैं।
अक्षय ने बेचा प्रोड्यूसर का रिकॉर्डर
अक्षय फिर बताते हैं कि कैसे उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उन्हें प्रोड्यूसर ने 68 हजार रुपये देने थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने नहीं दिए। इसके बाद वह प्रोड्यूसर के घर गए। अक्षय बोले, मैंने घंटी बजाई और प्रोड्यूसर ने गेट खोला। वह छोटा था और मैं लंबा था तो ऐसे देख रहा था। मैं घर के अंदर गया। मैंने वहां सब देखा और उसने भी मुझे नहीं रोका। मैंने फिर वहां रिकॉर्डर देखा और मैं उसे लेकर चला गया। मैंने फिर उस रिकॉर्डर को हीरा पन्ना मार्केट में बेच दिया था 32 हजार में।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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