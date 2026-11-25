Koffee With Karan 9 : अक्षय कुमार को बीच शो में पड़ी पत्नी ट्विंकल खन्ना से डांट, बोलीं- तुमने मुझे इतनी...
अक्षय कुमार जो हमेशा सबकी बोलती बंद कर देते हैं, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने फोन पर ही उन्हें कुछ ऐसा कह दिया कि अक्षय कुछ देर के लिए चुप हो गए। ट्विंकल ने अक्षय को डांट दिया था।
अक्षय कुमार और रवि किशन, करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंचे। इस दौरान अक्षय ने खुलकर करण से बात की। उन्होंने कहा कि लोग बोलते हैं कि तुम इतनी फिल्में क्यों करते हो तो भाई मैं क्या करूं? मैं काम तो करूंगा ही न और जो मैं 8 घंटे की शिफ्ट करता हूं इससे कई प्रोड्यूसर मुझे लेने से भी बचते हैं। खैर इन सब बातचीत के बीच ऐसा भी कुछ होता है कि अक्षय को शो के बीच में ट्विंकल की डांट पड़ जाती है और वो भी फोन पर।
अक्षय ने किया था ट्विंकल को फोन
दरअसल, कॉफी विद करण का एक सेगमेंट होता है जहां सेलेब्स को किसी सेलिब्रिटी को ही फोन करना होता है। इस दौरान अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को कॉल करते हैं। जैसे ही ट्विंकल फोन उठाती हैं तो अक्षय बोलते हैं कि कहां हो तो वह बोलती हैं कि घर पर हूं। फिर ट्विंकल अक्षय को डांटती हैं कि वह थकी हुई हैं क्योंकि वह ढंग से सो नहीं पाईं। ट्विंकल बताती हैं कि कैसे अक्षय के सुबह के भजन की वजह से उनकी नींद खराब हो गई थी।
ट्विंकल ने बीच शो में अक्षय को डांटा
ट्विंकल बोलीं, ‘तुमने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया। सुबह 6 बजे कौन भजन चलाता है और ऊपर से तुम इतनी तेज गाते हो जैसे तुम कोई अनूप जलोटा हो। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि बाथरूम का दरवाजा अच्छे से बंद किया करो।’
अक्षय के फ्री में कॉफी विद करण जाने पर बोलीं ट्विंकल
ट्विंकल की सारी बातें सुनने के बाद अक्षय फिर उन्हें बताते हैं कि वह कॉफी विद करण शो में हैं। ट्विंकल बोलती हैं कि हां एक दिन पहले करण से उनकी बात हुई थी और बताया था कि तुम शो पर आओगे। लेकिन ये नहीं पता था कि अभी वहीं हो। ट्विंकल फिर बताती हैं कि करण ने उन्हें कहा था कि वह शो में आएं और रैपिड फायर राउंड को जज करें।
ट्विंकल फिर अक्षय से बोलती हैं कि लेकिन तुम फ्री में वो शो करने चले गए होगे न तो करण जो ये सब स्पीकर में सुनते हैं बोलते हैं कि अच्छा अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पति को पैसे दूं। वह यह भी बोलते हैं कि उनकी ये बातें सारी ऑनएयर गई हैं और वह इसे नहीं काटने वाले हैं।
ट्विंकल इस बात को सुनकर हंसने लग जाती हैं और फिर अक्षय भी हंसकर फोन काट देते हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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