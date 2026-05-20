करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को शादी के लिए किया प्रपोज, इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, निकले आंसू

करण कुंद्रा ने देसी ब्लिंग के एक एपिसोड में अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज किया है। करण के प्रपोजल को देख तेजरन के फैंस काफी खुश हैं। प्रपोजल का जो वीडियो सामने आया है उसमें तेजस्वी प्रकाश काफी इमोशनल नजर आईं।

टीवी एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैंस लंबे वक्त से दोनों की शादी की इंतजार कर रहे हैं। दोनों की शादी की खबर अभी नहीं आई है, लेकिन देसी ब्लिंग के एक एपिसोड की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को एक बड़ी से डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करते नजर आए। करण को प्रपोज करता देख तेजस्वी प्रकाश काफी इमोशनल हो गईं। इस वीडियो के वायरल होने पर तेजरन (फैंस द्वारा तेजस्वी और करण की जोड़ी को दिया हुआ नाम) काफी उत्साहित हैं।

करण ने तेजस्वी को किया प्रपोज नेटफ्लिक्स पर देसी ब्लिंग रिलीज हो चुका है। इस रियलिटी शो के आखिरी एपिसोड में करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को सरप्राइज दिया। उन्होंने तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज किया। तेजस्वी प्रकाश प्रपोजल को देख काफी इमोशनल हो गईं। उन्होंने प्रपोजल के लिए शानदार तैयारी की।

रॉयल लुक में हैंडसम लगे करण कुंद्रा दुबई के एक ग्रैंड रिजॉर्ट में करण ने प्रपोजल की तैयारी की। उन्होंने इस प्रपोजल के लिए दुबई में अपने दोस्तों , जो शो का हिस्सा हैं उन्हें बुलाया। करण ने प्रपोजल के लिए रॉयल लुक लिया। वहीं, तेजस्वी वेस्टर्न आउटफिट में नजर आईं। करण के सिर पर लाल रंग की पगड़ी थी और उन्होंने ब्लू रंग की शेरवानी पहनी।

प्रपोजल सेटअप देख खुशी में कांपी तेजस्वी प्रकाश तेजस्वी के आने पर करण उन्हें अपने साथ सेंटर स्टेज पर लाते हैं। पानी में बड़े-बड़े अक्षरों में विल यू मैरी मी लिखा है। तेजस्वी जैसे ही वो पढ़ती हैं, पहले तो वो काफी खुश होती हैं और फिर इमोशनल हो जाती हैं। तेजस्वी करण से कहती हैं कि वो कांप रही हैं। वो करण से कहती हैं कि उनके हाथ पकड़ लें, वो रुकेंगे नहीं। करण तेजस्वी को संभालते हैं।

करण कुंद्रा ने दी इमोशनल स्पीच प्रपोजल से पहले करण कुंद्रा ने तेजस्वी को एक इमोशनल स्पीच दी। करण ने कहा, "जब हम मिले थे, बहुत कुछ हुआ था। जब हम बाहर आए (बिग बॉस के घर से) तब लोगों ने कहा था कि ये दो हफ्ते नहीं टिकेंगे। किसी ने कहा मैं फेक हूं, किसी ने कहा तू फेक है। चार साल हो गए, हमने सब देख लिया, सब झेल लिया। इम्परफेक्टली परफेक्ट लव स्टोरी। हर साल जो मैंने तेरे साथ बिताया है, उसने मेरे लिए प्यार का मतलब बदल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को प्यार कर पाउंगा।"