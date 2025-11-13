काजोल बोलीं शादी की होनी चाहिए एक्सपायरी और रिन्यूअल डेट; ‘क्या गारंटी है कि...’

Hindustan Hindi News
संक्षेप: टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के लेटेस्ट एपिसोड में काजोल ने कहा कि उन्हें लगता है कि शादी की रिन्यूअल और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ट्विंकल काजोल की इस बात से सहमत नहीं दिखी। 

Thu, 13 Nov 2025 11:25 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के लेटेस्ट एपिसोड में कृति सेनन और विकी कौशल मेहमान बनकर पहुंचे। इस चैट शो के दिस एंड दैट सेगमेंट में एक सवाल आया कि क्या शादी की एक्सपायरी और रिन्यूअल डेट होने चाहिए। इसपर काजोल ने कहा कि हां, उन्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। वहीं, ट्विंकल खन्ना काजोल की बातों से सहमत नहीं दिखीं।

शादी की होनी चाहिए एक्सपायरी डेट?

क्या शादी की एक्सपायरी और रिन्यूअल डेट होने चाहिए? इस सवाल के जवाब में ट्विंकल खन्ना, विकी कौशल और कृति सेनन ने नहीं कहा और रेड बॉक्स में खड़े हुए। वहीं, काजोल ने कहा कि हां, होनी चाहिए और हरे बॉक्स में जाकर खड़ी हो गईं। इसपर ट्विंकल ने कहा- नहीं, ये शादी है, वासिंग मशीन नहीं कि इसकी एक्सपायरी और रिन्यूअल डेट होनी चाहिए।

काजोल ने दिया ये जवाब

वहीं, काजोल ने अपने जवाब के सपोर्ट में कहा, “मुझे बिल्कुल लगता है। क्या गारंटी है कि आप सही वक्त पर सही इंसान से शादी करेंगे? एक रिन्यूअल ऑप्शन ठीक हैं और अगर एक्सपायरी डेट होगी तो किसी को बहुत ज्यादा देर तक सहना नहीं पड़ेगा।" वहीं, काजोल के जवाब पर विकी कौशल ने कहा कि हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां है कि अब शादी हो गई है तो झेलो।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

काजोल के इस बयान पर सोशल मीडिया दो भागों में बंटा हुआ नजर आया। कुछ लोगों ने काजोल की तारीफ की। कहा कि काजोल ने बिल्कुल ठीक कहा। वहीं, एक यूजर ने लिखा- उसे डायवोर्स कहते हैं काजोल, ये सवाल पूछा भी क्यों गया? एक दूसरे यूजर ने लिखा- एक्सपायरी डेट आप पर निर्भर करती है। अगर आप खुश नहीं है तो तलाक ले लीजिए।

