काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो, जानें कब और कहां देख पाएंगे 'टू मच'

काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 2 मच विद काजोल एंड ट्विंकल की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये शो इसी महीने अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगा। शो को काजोल और ट्विंकल खन्ना होस्ट करेंगी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और राइटर और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना अपने नए टॉक शो के साथ जल्द ही ओटीटी की दुनिया में कदम रखने वाली हैं। काजोल और ट्विंकल खन्ना दोनों इस शो को होस्ट करेंगी। इस शो का नाम है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। ये शो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। इस शो में तमाम इंडियन सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर हिस्सा लेंगे।

कब से शुरू होगा काजोल और ट्विंकल का शो बनिजय एशिया द्वारा निर्मित इस अनस्क्रिप्टेड टॉक शो में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों के साथ अनफिल्टर्ड बातचीत होगी। शो 25 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। फैंस इस शो के लिए काफी उत्साहित हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस शो के ऐलान वाले पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- काजोल के इंटरव्यूज बहुत मजेदार होते हैं। ये शो भी उतना ही मजेदार होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा- वहीं, एक ने लिखा अगर शाहरुख गेस्ट के तौर पर आएंगे तो शाहरुख और काजोल को साथ देखकर मजा आ जाएगा। एक ने लिखा- काजोल और ट्विंकल दोनों ही बेबाक है। इस शो में खूब मजा आनेवाला है।