Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Netflix July Release: जुलाई के महीने में नेटफ्लिक्स पर 16 फिल्में और सीरीज हो रही हैं रिलीज, यहां देखिए लिस्ट

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Netflix Upcoming Release: जुलाई के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक या दो नहीं, 16 फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। यहां देखिए लिस्ट।

Netflix July Release: जुलाई के महीने में नेटफ्लिक्स पर 16 फिल्में और सीरीज हो रही हैं रिलीज, यहां देखिए लिस्ट

जुलाई के महीने में मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है। इस महीने नेटफ्लिक्स पर कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इनमें सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर से भरपूर हर तरह का कंटेंट शामिल है, जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देगा। आइए जानते हैं कि जुलाई में कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज आ रही हैं।

1. एनोला होम्स 3

रिलीज की तारीख: 1 जुलाई

ये एक जासूसी फिल्म है। इसमें मिली बॉबी ब्राउन एक बार फिर जासूस बनकर माल्टा में एक बेहद खतरनाक और उलझा हुआ केस सुलझाती हुई नजर आएंगी।

2. सुपर सुब्बू

रिलीज की तारीख: 2 जुलाई

ये एक तेलुगू कॉमेडी सीरीज है। कहानी एक सीधे-साधे लड़के की है, जो गलती से एक गांव का सेक्स-एजुकेशन ऑफिसर बन जाता है और इसके बाद मजेदार मोड़ आते हैं।

ये भी पढ़ें:जुलाई में 5 फिल्में लाएंगी थिएटर में तूफान, आलिया ये अजय तक की मूवीज होंगी रिलीज

3. डेमन्स ऑफ द शैडो रियलम

रिलीज की तारीख: 4 जुलाई

ये एक एनिमेटेड डार्क-फैंटेसी सीरीज है। इसमें शक्तिशाली योद्धाओं की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हैं।

4. वंडरफुल नाइटमेयर

रिलीज की तारीख: 7 जुलाई

किम मोलिना और जेराल्ड नेपोल्स की ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे किस्मत का एक मजेदार मोड़ एक प्रेमी जोड़े की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है।

ये भी पढ़ें:Welcome To The Jungle OTT : इस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे अक्षय कुमार की फिल्म

5. लिटिल हाउस ऑन द प्रेयरी

रिलीज की तारीख: 9 जुलाई

ये पुरानी मशहूर किताबों पर आधारित एक नई रीबूट सीरीज है। इसमें इंगल्स परिवार के संघर्ष और अमेरिकी फ्रंटियर पर एक नई जिंदगी शुरू करने के सफर को दिखाया गया है।

6. इक्का

रिलीज की तारीख: 10 जुलाई

सनी देओल और अक्षय खन्ना की ये फिल्म कोर्टरूम ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर है। कहानी एक बड़े वकील के बारे में है, जिसे मजबूरी में एक ऐसे आदमी का केस लड़ना पड़ता है जो उसके अतीत से जुड़ा है।

7. शिपव्रेक्ड: नाइटमेयर एट सी

रिलीज की तारीख: 10 जुलाई

ये साल 2012 में डूबे एक आलीशान क्रूज शिप (समुद्री जहाज) की सच्ची घटना पर बनी डॉक्युमेंट्री है। इसमें हादसे के असली वीडियो और बचे हुए लोगों की जुबानी उनकी कहानी दिखाई गई है।

ये भी पढ़ें:‘ओएमजी’ पसंद आई थी? यूट्यूब पर देखें इसी तरह की एक और फिल्म, 8 है इसकी रेटिंग

8. द टिक

रिलीज की तारीख: 15 जुलाई

ये एक सुपरहीरो कॉमेडी सीरीज है, जिसमें पीटर सेराफिनोविच मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इसमें सुपरहीरो के एक्शन के साथ भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी।

9. द ईस्ट पैलेस

रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

नम जू-ह्युक की ये एक कोरियन डार्क-फैंटेसी सीरीज है। कहानी एक भूत-प्रेत का शिकार करने वाले शिकारी की है, जो एक शापित शाही महल के काले और डरावने रहस्यों को सामने लाने की कोशिश करता है।

10. डिजायर

रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

ये सस्पेंस और रोमांस से भरपूर एक थ्रिलर फिल्म है। कहानी दो लोगों के बीच के जुनून, गहरे छिपे राज और एक खतरनाक दीवानगी के इर्द-गिर्द घूमती है।

ये भी पढ़ें:‘स्कैम 1992’ जैसी ही हैं ये 5 सीरीज, 7 से ज्यादा है हर एक की आईएमडीबी रेटिंग

11. द मैप ऑफ लॉन्गिंग

रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

एक मशहूर किताब पर आधारित ये एक भावुक स्पेनिश सीरीज है। कहानी एक दुखी लड़की की है, जिसे अपनी स्वर्गीय बहन के छोड़े गए एक गेम के जरिए दोबारा जिंदगी जीने की वजह मिलती है।

12. हार्टस्टॉपर फॉरएवर

रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

ये युवाओं की पसंदीदा क्वीर रोमांस सीरीज की आखिरी फिनाले फिल्म होगी। इसमें निक और चार्ली के लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप (दूर रहकर रिश्ता निभाने) के संघर्ष और उनके रिश्ते के खूबसूरत अंत को दिखाया जाएगा।

13. लव इन स्लो मोशन

रिलीज की तारीख: 23 जुलाई

ये धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। कहानी दो ऐसे कामकाजी लोगों की है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक-दूसरे को समझने और सच्चा रिश्ता बनाने के लिए जानबूझकर बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं।

ये भी पढ़ें:40 मिनट की इस थ्रिलर की एंडिंग उड़ा देगी होश, 7.5 है फिल्म की IMDb रेटिंग

14. द डेट कलेक्टर

रिलीज की तारीख: 23 जुलाई

ये थाईलैंड की एक दमदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व कर्ज वसूलने वाले (लोन रिकवरी एजेंट) की है, जो अवैध लोन के जाल में फंसे मासूमों को बचाने और अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से जुर्म की दुनिया में लौटता है।

15. 72 आवर्स

रिलीज की तारीख: 24 जुलाई

केविन हार्ट की मुख्य भूमिका वाली ये एक मजेदार कॉमेडी फिल्म है। कहानी एक 40 साल के कंपनी अधिकारी की है, जो गलती से एक अनजान ग्रुप चैट में जुड़ जाता है और फिर 3 दिनों की एक धमाकेदार बैचलर पार्टी में पहुंच जाता है।

16. द ट्रूथर्स

रिलीज की तारीख: 24 जुलाई

ये एक स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर (दिमागी सस्पेंस वाली) फिल्म है। इसमें एक महिला अपनी मां की रहस्यमयी मौत के बाद घर लौटती है और उसे शक होने लगता है कि उसकी मां का कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना सनकी पिता ही है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
OTT Netflix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।