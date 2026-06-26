Netflix July Release: जुलाई के महीने में नेटफ्लिक्स पर 16 फिल्में और सीरीज हो रही हैं रिलीज, यहां देखिए लिस्ट

Netflix Upcoming Release: जुलाई के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक या दो नहीं, 16 फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। यहां देखिए लिस्ट।

जुलाई के महीने में मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है। इस महीने नेटफ्लिक्स पर कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इनमें सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर से भरपूर हर तरह का कंटेंट शामिल है, जो आपके वीकेंड को मजेदार बना देगा। आइए जानते हैं कि जुलाई में कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज आ रही हैं।

1. एनोला होम्स 3 रिलीज की तारीख: 1 जुलाई

ये एक जासूसी फिल्म है। इसमें मिली बॉबी ब्राउन एक बार फिर जासूस बनकर माल्टा में एक बेहद खतरनाक और उलझा हुआ केस सुलझाती हुई नजर आएंगी।

2. सुपर सुब्बू रिलीज की तारीख: 2 जुलाई

ये एक तेलुगू कॉमेडी सीरीज है। कहानी एक सीधे-साधे लड़के की है, जो गलती से एक गांव का सेक्स-एजुकेशन ऑफिसर बन जाता है और इसके बाद मजेदार मोड़ आते हैं।

3. डेमन्स ऑफ द शैडो रियलम रिलीज की तारीख: 4 जुलाई

ये एक एनिमेटेड डार्क-फैंटेसी सीरीज है। इसमें शक्तिशाली योद्धाओं की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हैं।

4. वंडरफुल नाइटमेयर रिलीज की तारीख: 7 जुलाई

किम मोलिना और जेराल्ड नेपोल्स की ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे किस्मत का एक मजेदार मोड़ एक प्रेमी जोड़े की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है।

5. लिटिल हाउस ऑन द प्रेयरी रिलीज की तारीख: 9 जुलाई

ये पुरानी मशहूर किताबों पर आधारित एक नई रीबूट सीरीज है। इसमें इंगल्स परिवार के संघर्ष और अमेरिकी फ्रंटियर पर एक नई जिंदगी शुरू करने के सफर को दिखाया गया है।

6. इक्का रिलीज की तारीख: 10 जुलाई

सनी देओल और अक्षय खन्ना की ये फिल्म कोर्टरूम ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर है। कहानी एक बड़े वकील के बारे में है, जिसे मजबूरी में एक ऐसे आदमी का केस लड़ना पड़ता है जो उसके अतीत से जुड़ा है।

7. शिपव्रेक्ड: नाइटमेयर एट सी रिलीज की तारीख: 10 जुलाई

ये साल 2012 में डूबे एक आलीशान क्रूज शिप (समुद्री जहाज) की सच्ची घटना पर बनी डॉक्युमेंट्री है। इसमें हादसे के असली वीडियो और बचे हुए लोगों की जुबानी उनकी कहानी दिखाई गई है।

8. द टिक रिलीज की तारीख: 15 जुलाई

ये एक सुपरहीरो कॉमेडी सीरीज है, जिसमें पीटर सेराफिनोविच मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इसमें सुपरहीरो के एक्शन के साथ भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी।

9. द ईस्ट पैलेस रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

नम जू-ह्युक की ये एक कोरियन डार्क-फैंटेसी सीरीज है। कहानी एक भूत-प्रेत का शिकार करने वाले शिकारी की है, जो एक शापित शाही महल के काले और डरावने रहस्यों को सामने लाने की कोशिश करता है।

10. डिजायर रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

ये सस्पेंस और रोमांस से भरपूर एक थ्रिलर फिल्म है। कहानी दो लोगों के बीच के जुनून, गहरे छिपे राज और एक खतरनाक दीवानगी के इर्द-गिर्द घूमती है।

11. द मैप ऑफ लॉन्गिंग रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

एक मशहूर किताब पर आधारित ये एक भावुक स्पेनिश सीरीज है। कहानी एक दुखी लड़की की है, जिसे अपनी स्वर्गीय बहन के छोड़े गए एक गेम के जरिए दोबारा जिंदगी जीने की वजह मिलती है।

12. हार्टस्टॉपर फॉरएवर रिलीज की तारीख: 17 जुलाई

ये युवाओं की पसंदीदा क्वीर रोमांस सीरीज की आखिरी फिनाले फिल्म होगी। इसमें निक और चार्ली के लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप (दूर रहकर रिश्ता निभाने) के संघर्ष और उनके रिश्ते के खूबसूरत अंत को दिखाया जाएगा।

13. लव इन स्लो मोशन रिलीज की तारीख: 23 जुलाई

ये धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। कहानी दो ऐसे कामकाजी लोगों की है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक-दूसरे को समझने और सच्चा रिश्ता बनाने के लिए जानबूझकर बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं।

14. द डेट कलेक्टर रिलीज की तारीख: 23 जुलाई

ये थाईलैंड की एक दमदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व कर्ज वसूलने वाले (लोन रिकवरी एजेंट) की है, जो अवैध लोन के जाल में फंसे मासूमों को बचाने और अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से जुर्म की दुनिया में लौटता है।

15. 72 आवर्स रिलीज की तारीख: 24 जुलाई

केविन हार्ट की मुख्य भूमिका वाली ये एक मजेदार कॉमेडी फिल्म है। कहानी एक 40 साल के कंपनी अधिकारी की है, जो गलती से एक अनजान ग्रुप चैट में जुड़ जाता है और फिर 3 दिनों की एक धमाकेदार बैचलर पार्टी में पहुंच जाता है।

16. द ट्रूथर्स रिलीज की तारीख: 24 जुलाई